Honda, 2021 için gözünü şampiyonluğa dikti

Red Bull-Honda, 2020 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlasada sonunda bu hedefe ulaşmayı başaramadılar.

Mercedes, geçen yıla kıyasla büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Honda ile Red Bull'un ilerlemesi şampiyonluk için yeterli olmadı.

Ancak Honda, 2021'de şampiyon olmayı hedefliyor ve Masashi Yamamoto, Avusturyalı ekiple beraber bunu başarabileceklerine inanıyor.

Yamamoto, "Red Bull Racing ile beraber takımlar şampiyonasında ikinci olmak bizim için üzücü bir sonuç, çünkü bu yıl şampiyon olabileceğimize inanıyorduk. Maalesef kaydedilen ilerlemeye rağmen Mercedes ile savaşamadık."

"Aracın gelişiminde ilerleme kaydettik ama Mercedes onlardan beklediğimizden daha fazlasını başardı. Üst üste altı şampiyonluk kazansaydım muhtemelen yorgun hissederdim, ama yine de ilerlemeye devam ederdim. Bence Mercedes'in avantajı bu yaklaşım. Aynı ruhla devam edecekler, ki bu harika. Onlarla rakip olduğumuz için mutluyum."

"Diğer tarafta Honda, motor tarafında istikrarlı şekilde gelişti ve 2004 yılından bu yana ilk kez şampiyonada ikinci oldu. Honda, bir motor üreticisi olarak yeni bir rekor da kırdı: hibrit dönemde farklı takımlarla yarış kazanan ilk üretici olduk. Buna sahip olmamıza sevindim. AlphaTauri ile işbirliğimizin başlangıcına baktığımızda, o günden bu yana muazzam bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bundan çok etkilendim."

"Max Verstappen bu yıl iki yarış kazandı ve 11 kez podyuma çıktı. Böylelikle bir sezonda Honda ile en çok podyum alan pilotlar arasında Alain Prost (1988'de 14 podyum) ve Ayrton Senna'nın (1991'de 12 podyum) arkasında üçüncü oldu. Max'in çok fazla yarış kazanamaması üzüntü verici. Fakat onun, Honda motorunun Formula 1 dünyasını değiştirdiği altın çağda yarışan pek çok pilotun başarısını geride bırakmasından ötürü gurur duyuyorum. Bunu yaklaşık o dönemle aynı sayıda yarış varken yaptı. Bence bu oldukça ilginç bir nokta. Bu başarıları Max ve onun yetenekleri sayesinde elde ettik."

"Honda bu yıl Steiermark'tan Portekiz'e kadar arka arkaya 11 podyum kazandı. Bu, 1990'da elde ettiğimiz 13 podyum ve 1987'de elde ettiğimiz 12 podyumdan sonra Honda tarihindeki üçüncü en iyi sonuç oldu. Max ilk üçe giremediğimiz zaman Albon ve Gasly bunu yaptı. Yani Honda motorlu iki takım da başarılı oldu."

"Tabii ki yarışlardaki en önemli şey zaferdir ve eğer şampiyonluğu kazanamazsanız rekor kırmak o kadar da hoş olmaz. Önümüzdeki yıl bu başarıları aşmamızı umuyorum ve bir şampiyonluktan daha iyi hiçbir şey olmadığını düşünüyorum."

"Önümüzdeki yılın başında her şey çok hızlı gelişecek. Önce Sakura'da yeni bir güç ünitesi hazırlayacağız, her şeyi kontrol edip kış testleri üzerinde çalışacağız. Sonrasında Melbourne'deki ilk yarışa çok az vakit kalacak. Önümüzdeki yıl daha iyi sonuçlar elde etmek ve taraftarları memnun etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu sene gördüğümüz üzere çok güçlü rakiplerimiz var ama Sakura ile Milton Keynes'teki ekiplerimiz, bu zorluklarla baş etmek ve şampiyonluğu kazanmak için çalışmaya devam ediyorlar."

"Honda'nın güçlü yönlerine güveniyorum ve Red Bull Racing ile AlphaTauri'nin gelecek yıldan bekleyeceği çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Honda, 2021'in ardından spordan çekilecek.