Honda, 2021 F1 motorunun gelişim "sırlarını" açıkladı

Honda'nın "RA621H" adını verdiği 2021 motoru, F1 padokundaki bazı isimler tarafından en güçlü güç ünitesi olarak görülüyor ve Red Bull Racing'in yanı sıra, AlphaTauri'nin güçlü formu da, kaydedilen ilerlemenin açık bir kanıtı.

Güç ünitesiyle ilgili konsept değişikliği planı, başlangıçta 2022'ye ertelenmişti. Ancak Japon üretici, 2021 sonrasında spordan ayrılma kararı aldığı için, bu güncelleme planını 2021'e çekti ve benzersiz bir güç ünitesi tasarladı.

Güç ünitesi geliştirme şefi Yasuaki Asaki, "Aslında orijinal plan, bu yeni güç ünitesi konseptini bu yıl, yani 2021'de uygulamaktı."

"Sonrasında çeşitli nedenlerden ötürü yepyeni bir güç ünitesine geçmeme kararı aldık. Ancak Honda'nın spordan ayrılacağı kesinleştiğinde, bu konuyla ilgili düşüncemiz tamamen değişti."

“Başkan Hachigo'nun yanına gittim ve ona spordaki son yılımızda, bu yeni güç ünitesi yapısını kullanmak istediğimizi söyledim. O da bu isteği nazik şekilde kabul etti.” dedi.

Asaki, yeni güç ünitesi konseptinin önemli oranda farklı olduğunu ve büyük miktarda çalışma yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Güç ünitesinin mimarisinde yapacağımız değişikliklerin kapsamı göz önüne alındığında, bunun asla kolay bir iş olmayacağını biliyorduk."

"Her şeyden önce eksantrik miliyle ilgili düzeni, çok daha kompakt olacak şekilde değiştirdik ve aynı zamanda pozisyonunu, daha alçak olacak şekilde aşağıya indirdik."

"Değişiklik yaptığımız şeyin ana odak noktası, yanma verimliliğini artırmaktı. Bunu yapabilmek adına valf açısını değiştirmemiz gerekti ve bunun için de eksantrik milini değiştirmek zorundaydık."

"Ayrıca silindirlerin kapağını da daha alçak ve daha kompakt hale getirmek zorundaydık, bu da üst taraftaki hava akışının çok daha iyi hale geldiği anlamına geliyordu. Ayrıca içten yanmalı motorun ağırlık merkezini de düşürdük."

"Değiştirdiğimiz bir başka şey de silindir çapları arasındaki mesafe oldu, bir çapla diğeri arasındaki mesafeyi azaltarak, motorun kendisini daha kısa ve daha kompakt hale getirdik."

"Ayrıca vites kutusunun üzerinde yer aldığı eski motorda, bir silindirin sırasıyla diğeri tam karşı karşıya değildi. Aralarında hafif kayma vardı. Yaptığımız şey yeni motorda bunu tersine çevirmek oldu. Artık sağ silindir sırası önde, sol silindir sırası ise arkada konumlanıyor."

Engine cylinders head covers Fotoğraf: Honda

Asaki, Honda'nın ana rakipleriyle mücadele edebilmesi için tüm önemli parametreleri ele alması gerektiğini söyledi.

“Düşünmemiz gereken bir diğer nokta da yanma verimliliğini artırmak ve eksantrik mili verimliliğini yükseltmekti. Eksantrik milinin çıktısının daha iyi olması gerekiyordu. Mevcut fizik kuralları da depolayabileceğimiz enerji miktarını değiştirdi, bu da egzozdan çıkan enerji miktarının azaldığı anlamına geliyordu."

"Geçen yıl kaydettiğimiz ilerleme kıyasla yapmak zorunda olduğumuz şey krank milinin çıktısını artırmak, aynı zamanda akış seviyesini ve egzoz sıcaklığını iyileştirmekti."

"Kendimiz için bir takım gelişim hedefleri belirledik ve onlara ulaştığımıza inanıyorum."

Red Bull Technology'nin katkısı da hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağladı.

Asaki, "Mercedes ile rekabet edebilmek için sahip olduğumuz her şeyi uyguladığımıza inanıyorum."

“Red Bull'la çok fazla işbirliği yaptık ve bu yeni kompakt motordan en iyi şekilde yararlanabileceğimizden emin olmaya çalıştı."

“Bu, güç ünitesini yapısını değiştirecek kadar ileri gittiğimiz ilk seferdi."

"Fakat bence şimdiye kadar en büyük zorluğu, McLaren'la çalıştığımız dönemde yaşadık. O zaman MGU-H'de büyük değişiklikler yapıp, kompresör ve turboyu V düzenine göre konumlandırmaya çalıştık. Bu, çok büyük bir zorluktu." dedi.

Asaki son olarak şunları ekledi: "Bazı açılardan inanılmaz derecede zorlu bir hedef olduğunu kabul etmeliyim. Ancak mühendislerimiz sadece bir yılımız kaldığını ve bir şeyler yapmamız gerektiğini anladılar. Tüm bu dönemde çok çalıştılar. "