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Formula 1 / Son dakika

Honda, 2021 F1 motorunda yaptıkları en önemli değişiklikleri açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Honda, bu sezon Formula 1 motoru üzerinde yaptığı en önemli değişiklikleri açıklarken, kışın performans hedeflerine ulaştıklarını doğruladı.

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Honda, 2021 F1 motorunda yaptıkları en önemli değişiklikleri açıkladı

Bu yıl son kez Formula 1'de yer alacak olan Japon otomobil üreticisi, Red Bull ve AlphaTauri için iyi bir güç ünitesi sağlayabilmeyi ümit ediyor.

Başlangıçta 2022 için planlanan güç ünitesini bu yıla çeken Honda, Japonya'daki dyno testlerinden gelen verilerin etkileyici olduğunu ve bunun kendilerini "cesaretlendirdiğini" söylüyor.

Honda'nın F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, şirketin kışın yaptığı çalışmaların ardından yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

AlphaTauri'nin 2021 aracının lansmanında konuşan Tanabe, "Dyno'da gördüğümüz rakamlar, beklediğimiz sonuçlarla eşleşiyor. Gerçek yarışlarda ne kadar rekabetçi olabileceğimizi ise zaman gösterecek." dedi.

Tanabe, Honda'nın rakiplerine kıyasla performansını geliştirmeye çalışırken, bazı alanlarda daha büyük değişiklikler yapıldığını belirtti.

"En fazla hangi parçalar üzerinde çalışma yapıldığı konusunda net bir şey söylemek zor, ancak gücü ve dayanıklılığı artırabilmek için içten yanmalı motor, turbo ve ERS'de değişiklikler yaptık."

"Bu, Scuderia AlphaTauri ile dördüncü yılımız ve bir bütün olarak gelişebilmek adına tüm güç ünitesinin kurulum düzenini ve paketlemesini de geliştirdik."

"COVID-19 salgınından önce, bu yıl için yeni bir güç ünitesi hazırlamayı planlamıştık. Ancak, F1'in uzun süre boyunca her şeyi kapatmak zorunda kalmasının getirdiği zorluklar ve kısıtlamalar, Avrupa'daki karantina kuralları ve parça tedariğindeki gecikmeyle beraber bunu 2022'ye erteledik."

"Ancak sonrasında bu durumu yeniden değerlendirmemiz gerekti. 2021 sonunda Formula 1'den ayrılma kararı aldığımız için geri adım attık ve güncellemeyi bu yılın başı için yeniden planladık."

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Alpha Tauri AT02

Alpha Tauri AT02

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

"Bu değişikliği yapmak için zamanımız çok azdı, ancak gelişimi ve hazırlık programını öne çekmeyi başardık. Honda olarak spordan çekilmeden önce tüm teknik bilgimizi kullanma kararı aldık."

Honda, bu yıl performansı artırabilmek adına çok fazla çalışma yaptı ve hal böyleyken, dayanıklılık tarafında sorunlar yaşayıp yaşamayacakları merak ediliyor.

Ancak Tanabe, bu konuda endişeleri olmadığını söyledi.

“2015'te F1'e döndüğümüzde çok zor anlar yaşadık ama aynı zamanda çok şey öğrendik. Geçen yıl sahip olduğumuz dayanıklılık seviyesi, geçmişten çıkardığımız derslerin sonucuydu."

"Bu yıl güç ünitesi ile ilgili pek çok şeyi değiştirdik, ancak dayanıklılığı artırabilmek için deneyimlerimizi kullandık."

"Performans ve dayanıklılık arasında çok ince bir çizgi var ve bunu bu yıl da korumayı umuyoruz. Piste çıktığımız vakit daha fazlasını öğreneceğiz. O noktadan sonra güç ünitesinin yönetimiyle ilgili sadece birkaç değişiklik yapabileceğiz."

Tanabe, Honda'nın önümüzdeki yıldan itibaren F1 projesini Red Bull'a devretmesi kararını da memnuniyetle karşıladı.

"Scuderia AlphaTauri ve Red Bull Racing ile birlikte inşa edilen ilişkiyi ve Honda'nın bu ortaklıklardan ne kadar faydalandığını dikkate aldığımızda, bunun yapabilecek en doğru şey olduğunu düşünüyorum."

"Bu aynı zamanda Formula 1'deki rolümüzün ve tarihimizin önemini de yansıtıyor. Honda'nın iki takıma ve spora, bu şekilde yardımcı olabilmesine sevindim.”

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
1/10

Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
3/10

Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: AlphaTauri

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02
10/10

Fotoğraf: AlphaTauri

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Jonathan Noble

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