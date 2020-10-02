Honda, 2021 için yeni bir F1 motoru üzerinde çalışmaya devam edecek

Japon üretici, cuma sabahı yaptığı açıklamada gelecek senenin sonunda Formula 1’den ayrılacağını duyurdu ve motor tedarik ettiği Red Bull ile AlphaTauri’yi arayış içerisinde bıraktı.

Şirket 2050’den itibaren tamamen karbonsuz olmayı amaçlarken, Honda’nın üst düzey yöneticileri F1’de kullanılan kaynakların çevre dostu gelecek için daha iyi şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyor.

F1’den ayrılacak olsalar bile, Honda CEO’su Takahiro Hachogi çalışmaları ve gelişimi durdurmayacaklarını söyledi. Aksine, Red Bull’un şampiyon olabilmesi için yardımcı olmaya odaklanacaklarını belirtti.

Honda’nın F1’de kısa vadedeki hedefleri konusunda Hachigo, “Bu sezon önümüzde hâlâ yedi yarış var. Gelecek sene, bir sezon daha buradayız ve kazanmaya çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

“Gelecek sene için yeni bir güç ünitesi tanıtacağız, böylece Red Bull ile iyi bir iş yapabiliriz. Ve gelecek sene şampiyonluğu hedefleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Honda, 2020 sezonuna Mercedes’i zorlama umuduyla başlamıştı. Ancak Alman rakibinin gelişimi ve Red Bull aracındaki aero sorunları ile Honda’nın bazı dayanıklılık sorunları, Max Verstappen’i şampiyonluk savaşından uzaklaştırdı.

Honda, 2015’teki dönüşünden bu yana F1’de istediği bazı şeylere ulaşamasa da Hachigo, Japon üreticinin aldığı galibiyetlerden memnun kalabileceğini düşündüğünü söyledi.

Honda, turbo hibrid çağında iki farklı takımla galibiyet kazanan tek üretici konumunda. Red Bull ile dört galibiyet almalarının yanı sıra, bu seneki İtalya GP’de AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile de kazanmayı başardılar.

McLaren ile önceki senelerde yaşadıkları sorunlar konusunda Hachigo, “Üç sene boyunca çok fazla zorlandık, ancak bunun üstesinden geldik.”

“Ve şimdiye kadar beş galibiyet almayı başardık. Bu yüzden bir anlamda, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.”

“Gelecek sene için, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bundan dolayı taraftarların bizimle kalmasını ve bizi desteklemelerini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.