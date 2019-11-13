Honda, 2020'de şampiyonluk hedefliyor

Honda, 2015 yılında McLaren'la Formula 1'e geri dönmüş ancak İngiliz ekiple istediği sonuçları almakta zorlanmıştı.

2018'de Toro Rosso'ya motor sağlayan Japon üretici, bu yıl Red Bull'a motor sağladı ve bu yıl geri dönüşlerinden sonra ilk podyum, pole pozisyonu ve galibiyetlerini almayı başardılar.

Honda, Formula 1'e ciddi bir yatırım yaptı ve 2020 sonunda sporda devam edip etmeyecekleri henüz belli değil.

Bununla birlikte Honda CEO'su Takahiro Hachigo, 2020 hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"2015'te Formula 1'e döndükten sonra dört zorlu yıl geçirdik. Bizim için gerçekten çok acı vericiydi."

"İlk yarışımızı bu yıl Avusturya'da kazandık ve bundan ötürü çok mutluyum. Almanya'da da kazandık ve Daniil Kvyat üçüncü oldu."

"Suzuka'da Naoki Yamamoto'nun antrenman turlarına katılması harikaydı. Bu her Japon için gurur verici bir andı."

"Şimdi gelecek yıl Red Bull'la dünya şampiyonluğunu kazanmamızı istiyorum."