Honda, 2020'de ceza almayan tek üretici olduğu için mutlu

2020 Formula 1 sezonunda normalde 22 yarış olacaktı ve güç ünitesi üreticileri kışın yaptıkları çalışmalarla, motor ömrünü normalde bu seviyelere dayanacak şekilde hazırlamışlardı.

Ancak COVID-19 nedeniyle takvimdeki yarış sayısı 17'ye düştü ve buna rağmen motor üreticilerinden üç tanesi ceza aldı. Mercedes'te müşteri takımlarında yarışan George Russell ve Sergio Perez güç ünitesi değiştirdikleri için ceza alırken, Renault'da Lando Norris yeni motora geçmek zorunda kaldı.

Ferrari'de ise hem Kevin Magnussen hem de Pietro Fittipaldi grid cezası aldı.

Buna karşılık hiçbir Honda motorlu araç grid cezası almadı ve bu, Honda'nın 2015'te katıldığı Formula 1'de ilk kez bir sezonda hiçbir ceza almadığı anlamına geliyordu.

Honda'nın teknik şefi Toyoharu Tanabe bu durumu şöyle açıkladı: "En güçlü yönlerimizden bir tanesi, önceki sezonlarda yapılan hatalardan çok şey öğrenebilmemiz oldu."

"Dayanıklılığı geliştirdik ve izin verilen güç ünitesi sınırını aşmadığımız için sezonu ceza almadan tamamlamış olduk. Bu, bizim için mutluluk verici."

"2020 sezonuna başlarken Red Bull ile şampiyonluk için mücadele etmeyi ummuştuk, ancak yıl boyunca Mercedes ile aynı seviyede değildik."

"Bu nedenle genel paketi geliştirmek zorunda olduğumuz açık. Hedefimiz aynı: dünya şampiyonluğunu kazanmak."

"Daha fazla performans arayışında olduğumuz çok kısa bir kış olacak. Gelecek yıl daha güçlü olabilmek adına bunu başarmak için çalışacağız."