Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

Honda, 2019'da Red Bull'un motor tedarikçisi olmuş ve Japon üreticinin 2006'dan sonraki ilk galibiyeti Max Verstappen'in Avusturya GP'sini birinci bitirmesiyle beraber gelmişti.

Verstappen, üç yarış galibiyeti ile sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada bitirdi ve turbo-hibrit çağında yaptığı geri dönüşten bu yana Honda'nın en iyi sonucunu getirdi.

Honda'nın motor gelişimi hakkındaki soruya cevap veren Horner, pozitif geri bildirimler aldığını söyledi ve ekledi: "Durumdan mutlularmış gibi duruyor. Geçen sene motor düzenli gelişim gösterdi. Yeni yapılan motor, bu gelişimi bir adım öteye taşıyacak."

"Dyno'da çok fazla mesafe kat ettiler. Onlarla, motoru şasiye entegre etme konusunda da çok yakından çalışıyoruz.

"Bu motivasyon ve rekabetçilik arzusunu paylaşıyorlar ve geçen sene elde ettikleri üç kazancın gerçekten üstüne koyuyorlar."

"Bir sonraki adımı atmak için çok konsantre oldular. 5 sene öncesiyle karşılaştırıldığında şu anda oldukları yer olağanüstü. Yaptıkları çok etkileyici bir şey."

Honda, McLaren ile 2015-2017 arasında çalıştığı üç sezon boyunca dayanıklılık ve performans problemleri yaşadı. İkili arasında yaşanan ayrılık sonrasında 2018'de Toro Rosso ile anlaşan Japon üretici, Red Bull anlaşmasına da yol yapmış oldu.

Daha önceki senelerle karşılaştırıldığında Honda, 2019 senesinde diğer motor üreticisi rakiplerine daha yakın bir performans gösterdi, böylece Red Bull'a Mercedes ve Ferrari araçlarıyla sezon sonunda düzenli rekabet etme şansı tanıdı.

Verstappen, Honda'nın tüm beklentilerini karşıladığını ve 2020 motoru konusunda devam eden gelişime güvendiğini söyledi.

Hollandalı pilot Honda hakkında "Onlarla tekrardan beraber çalışmak için çok heyecanlıyım, hiç hayal kırıklığına uğratmadılar. Gerçekten çok keyif alıyorum. İşlerine çok konsantre oldular ve sezon boyunca attıkları adımlar çok iyiydi. Elbette bir sürücü olarak daha fazlasını istiyorsunuz, ancak onlar da aynısını istiyor."

"Özellikle senenin sonuna doğru çok rekabetçi bir durumdaydık. Bana göre Mercedes'e çok yakındık, örnek vermek gerekirse Brezilya'da Pierre (Gasly) ve Lewis (Hamilton) arasında yaşanan düzlükteki yarış gibi."

"Ferrari ile olan farkı bilmiyorum. Bence hala biraz bizden öndeler. Ancak kış boyunca Honda çok iyi adımlar attı."

"Diğerlerinin ne yaptığını göreceğiz, çünkü onlar da gelişecekler, ve umarım onlardan daha büyük adımlar atmışızdır."

Çeviri: Efe Kahya