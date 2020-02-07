Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
292 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

paylaşım
yorumlar
Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
7 Şub 2020 11:30

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, çıkış yapmayı amaçladıkları senenin öncesinde motor partnerleri Honda'nın, kış arasındaki gelişimden "gayet memnun" olduğunu belirtti.

Honda, 2019'da Red Bull'un motor tedarikçisi olmuş ve Japon üreticinin 2006'dan sonraki ilk galibiyeti Max Verstappen'in Avusturya GP'sini birinci bitirmesiyle beraber gelmişti.

Verstappen, üç yarış galibiyeti ile sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada bitirdi ve turbo-hibrit çağında yaptığı geri dönüşten bu yana Honda'nın en iyi sonucunu getirdi. 

Honda'nın motor gelişimi hakkındaki soruya cevap veren Horner, pozitif geri bildirimler aldığını söyledi ve ekledi: "Durumdan mutlularmış gibi duruyor. Geçen sene motor düzenli gelişim gösterdi. Yeni yapılan motor, bu gelişimi bir adım öteye taşıyacak."

"Dyno'da çok fazla mesafe kat ettiler. Onlarla, motoru şasiye entegre etme konusunda da çok yakından çalışıyoruz.

"Bu motivasyon ve rekabetçilik arzusunu paylaşıyorlar ve geçen sene elde ettikleri üç kazancın gerçekten üstüne koyuyorlar."

"Bir sonraki adımı atmak için çok konsantre oldular. 5 sene öncesiyle karşılaştırıldığında şu anda oldukları yer olağanüstü. Yaptıkları çok etkileyici bir şey."

Honda, McLaren ile 2015-2017 arasında çalıştığı üç sezon boyunca dayanıklılık ve performans problemleri yaşadı. İkili arasında yaşanan ayrılık sonrasında 2018'de Toro Rosso ile anlaşan Japon üretici, Red Bull anlaşmasına da yol yapmış oldu. 

Daha önceki senelerle karşılaştırıldığında Honda, 2019 senesinde diğer motor üreticisi rakiplerine daha yakın bir performans gösterdi, böylece Red Bull'a Mercedes ve Ferrari araçlarıyla sezon sonunda düzenli rekabet etme şansı tanıdı.

Verstappen, Honda'nın tüm beklentilerini karşıladığını ve 2020 motoru konusunda devam eden gelişime güvendiğini söyledi.

Hollandalı pilot Honda hakkında "Onlarla tekrardan beraber çalışmak için çok heyecanlıyım, hiç hayal kırıklığına uğratmadılar. Gerçekten çok keyif alıyorum. İşlerine çok konsantre oldular ve sezon boyunca attıkları adımlar çok iyiydi. Elbette bir sürücü olarak daha fazlasını istiyorsunuz, ancak onlar da aynısını istiyor."

"Özellikle senenin sonuna doğru çok rekabetçi bir durumdaydık. Bana göre Mercedes'e çok yakındık, örnek vermek gerekirse Brezilya'da Pierre (Gasly) ve Lewis (Hamilton) arasında yaşanan düzlükteki yarış gibi."

"Ferrari ile olan farkı bilmiyorum. Bence hala biraz bizden öndeler. Ancak kış boyunca Honda çok iyi adımlar attı."

"Diğerlerinin ne yaptığını göreceğiz, çünkü onlar da gelişecekler, ve umarım onlardan daha büyük adımlar atmışızdır."

                                                                                                       Çeviri: Efe Kahya

Sonraki haber
Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı

Önceki haber

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

35dk
2
Formula 1

Haas, 2020 F1 aracı VF-20'yi tanıttı!

3
Formula 1

2020 F1 kış testleri, F1 TV Pro'da canlı yayınlanacak

4
Formula 1

Teknik analiz: 2020 Haas VF-20

5
Formula 1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

Son Videolar

6 Şubat Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:27
Formula 1

6 Şubat Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

07:22
Formula 1

"Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz? 01:18
Formula 1

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz?

06:26
Formula 1

"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli" - 3 Şubat Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"
F1

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı
F1

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı

Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar
F1

Galeri: Haas'ın 2016'dan bu yana yarıştığı tüm araçlar

2020 F1 kış testleri, F1 TV Pro'da canlı yayınlanacak
F1

2020 F1 kış testleri, F1 TV Pro'da canlı yayınlanacak

Teknik analiz: 2020 Haas VF-20
F1

Teknik analiz: 2020 Haas VF-20

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.