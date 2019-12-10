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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Özel Haber

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru

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Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru
Ekleyen:
, Şef Editör
10 Ara 2019 10:00

Bu sene Red Bull takımına geçiş yapan Honda'nın güç ünitesinde göstermiş olduğu agresif gelişim, bu senenin en çok konuşulan konularından birisi olmuştu.

Red Bull, 5 galibiyet hedeflediği 2019'da 3 galibiyetle sezonu kapatırken, Honda motoru 2006 Macaristan'dan bu yana ilk defa kazandı.

Honda, sene başından itibaren aldığı sonuçlarla agresif bir güncelleme stratejisi uyguladı.

Honda'nın agresif güncelleme stratejisinin yanında Red Bull, Honda güç ünitesini RB15'in içerisine aerodinamik performans açısından en verimli olacak şekilde yerleştirdi.

Giorgio Piola'nın son çizimi Red Bull'un Honda güç ünitesini yerleştirme şeklini gösterdi:

 

Senelerdir, kokpitin üstünde yer alan hava girişi sadece motora giren hava için kullanılıyordu ancak Honda, bu bölümün (1) radyatör soğutması için kullanılmasını da sağladı.

Motorun üzerinin radyatör olarak kullanılmasıyla (2) Red Bull, normalde radyatörlerin yerleştirildiği sidepodları çok daha küçük bir şekilde yapmayı başardı.

Ancak bu hava girişi hâlâ kompresöre hava götürmek (3) için kullanılıyor. Türbinden geçen hava, motor hava emme sistemine yöneliyor.

4, 6 ve 7 numaralı bölümlerden de sidepoddan yönlendirilen havanın girişinin sağlandığı yerler var.

8 ve 9 numaralı bölümler soğutma çıkışları olarak çalışıyor ancak Red Bull 8 numaralı çıkış hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İçten yanmalı motor, şasinin en gergin bölümü olduğu için şasiye 5 numarada gördüğünüz gibi çok sağlam noktalardan bağlanıyor.

Toro Rosso'nun hava girişi sistemi biraz daha farklı. Toro Rosso'da da motorun üzerinde radyatör yer alıyor ancak hava girişi kompresör ve soğutmanın farklı bölümlerini besleyecek şekilde 3'e ayrılmış durumda.

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Editör Abdullah Çelik

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