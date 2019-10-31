Hollywood'daki donut mücadelesini Bottas kazandı
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 1'in Hollywood'da sergilediği ilk donut yarışmasını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Amerika'da Formula 1'e olan ilgiyi arttırma çalışmaları kapsamında dün akşam Los Angeles'ta bir cadde gösterisi düzenlendi.
Hollywood Bulvarı'nda hazırlanan özel etkinliğe Mercedes'ten Valtteri Bottas, Renault'dan Daniel Ricciardo ve Red Bull'dan Max Verstappen ile Alex Albon katıldılar.
Red Bull ve Renault, V8 motorlu gösteri aracıyla katılırken Mercedes'te V8 turbo motorlu gösteri aracı vardı.
Taraftarların oyladığı yarışmada kazanan isim Bottas oldu. Bottas, yüksek torklu turbo motorlu aracıyla görsel olarak güzel bir gösteri sunarken, diğer araçların sesi izleyenlere güzel anlar yaşattı.
Etkinliği Formula 1'in Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Hollywood'daki donut mücadelesini Bottas kazandı
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