Hollywood'daki donut mücadelesini Bottas kazandı

Amerika'da Formula 1'e olan ilgiyi arttırma çalışmaları kapsamında dün akşam Los Angeles'ta bir cadde gösterisi düzenlendi.

Hollywood Bulvarı'nda hazırlanan özel etkinliğe Mercedes'ten Valtteri Bottas, Renault'dan Daniel Ricciardo ve Red Bull'dan Max Verstappen ile Alex Albon katıldılar.

Red Bull ve Renault, V8 motorlu gösteri aracıyla katılırken Mercedes'te V8 turbo motorlu gösteri aracı vardı.

Taraftarların oyladığı yarışmada kazanan isim Bottas oldu. Bottas, yüksek torklu turbo motorlu aracıyla görsel olarak güzel bir gösteri sunarken, diğer araçların sesi izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Etkinliği Formula 1'in Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.