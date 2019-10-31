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Formula 1 / Son dakika

Hollywood'daki donut mücadelesini Bottas kazandı

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
1/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
2/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
3/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
4/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
5/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
6/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
7/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
8/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
9/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
10/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
11/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing

Max Verstappen and Alexander Albon, Red Bull Racing
12/12

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ekleyen:
, Şef Editör
31 Eki 2019 13:34

Formula 1'in Hollywood'da sergilediği ilk donut yarışmasını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Amerika'da Formula 1'e olan ilgiyi arttırma çalışmaları kapsamında dün akşam Los Angeles'ta bir cadde gösterisi düzenlendi.

Hollywood Bulvarı'nda hazırlanan özel etkinliğe Mercedes'ten Valtteri Bottas, Renault'dan Daniel Ricciardo ve Red Bull'dan Max Verstappen ile Alex Albon katıldılar.

Red Bull ve Renault, V8 motorlu gösteri aracıyla katılırken Mercedes'te V8 turbo motorlu gösteri aracı vardı.

Taraftarların oyladığı yarışmada kazanan isim Bottas oldu. Bottas, yüksek torklu turbo motorlu aracıyla görsel olarak güzel bir gösteri sunarken, diğer araçların sesi izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Etkinliği Formula 1'in Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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