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Formula 1 / Son dakika

Hollandalı yorumcuya göre Honda'nın yeni güç ünitesi 40 beygir daha güçlü olacak

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Hollandalı yorumcuya göre Honda'nın yeni güç ünitesi 40 beygir daha güçlü olacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ziggo Sport yorumsu Jack Plooij', Honda'nın Formula 1'deki son yılında kullanacağı motorda büyük ilerleme kaydettiğini ve yeni motorun bu yıla kıyasla 40 beygir daha güçlü olacağını yazdı.

Honda, 2021 sezonunun ardından spordan resmen çekilecek ve Temmuz ayından bu yana 2021 güç ünitesi üzerinde çalışıyor.

Japon üretici son yıllarda büyük adımlar atmayı başardı ancak hem dayanıklılık hem de güç anlamında hâlâ Mercedes'in gerisinde kaldıkları görülebiliyor.

Yine de Formula 1'e güçlü şekilde veda etmek isteyen Japon üretici, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Genellikle her sezon öncesinde Honda güç üniteleriyle alakalı iddialar çıkıyor ve bu yıl da Honda'nın ileriye doğru büyük bir adım attığı iddia edildi.

Bu kez iddianın sahibi Ziggo Sport'un yorumcusu Jack Plooij oldu.

Plooij, Honda'nın 40 beygir daha güçlü bir güç ünitesi hazırladığını iddia etti.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Plooij, "Söylenti tarafında Honda'nın 40 beygirlik bir güç artışı sağlayacak bomba bir motor hazırladığını duydum."

"En azından duyduğumuz şey bu, ama bu aynı zamanda PR için de çıkarılmış olabilir. Yani bilemesiniz." dedi.

İspanyol AS gazetesi de geçtiğimiz günlerde Mercedes'in yeni güç ünitesi ve yakıt karışımıyla 25 beygirlik bir güç bulduğunu yazmıştı.

Steiermark GP sonrası yapılan ölçümlerde Honda'nın Mercedes'ten 28 beygir geride olduğu iddia edilmişti. 

Eğer tüm bu iddialar doğruysa, o zaman gelecek yıl iki üretici arasında 13 beygirlik bir güç farkı kalacak.

 
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Editör Иван Матушкин

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