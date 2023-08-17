Hollandalı sağlık örgütleri, McLaren F1'in nikotin markası hakkında şikayette bulundu
Çeşitli sağlık örgütleri, Hollanda GP öncesinde McLaren Formula 1 takımının Velo markasıyla ilgili şikayette bulunmuş durumda.
Velo, McLaren'ın sponsoru British American Tobacco'nun aromalı nikotin poşetleri veya (Velo yoluyla) e-sigaralar gibi tütün içermeyen nikotin ürünlerini tanıttığı markalardan biri olarak biliniyor.
Bu yılın Nisan ayında Hollanda hükümeti, özellikle bağımlılık yapan snus poşetleri ve elektronik sigarlarla ilgili endişeler nedeniyle her tür nikotin poşetinin satışını yasakladı.
Fakat nikotin poşetlerinin reklamının yasaklanmasına ilişkin mevzuat halen yazılıyor ve bundan ötürü McLaren, Velo markasını Zandvoort'ta yasal olarak kullanmaya devam edebilir.
Bir takım sözcüsü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "McLaren yarış araçlarında taşınan tüm markalar, yarıştığımız her ülkenin yasal gerekliliklerine ve reklam standartlarına tamamen uygundur." dedi.
Bu yasal boşluk, aralarında Hollanda Kalp Vakfı ve KWF Hollanda Kanser Derneği'nin de bulunduğu bir grup Hollandalı sağlık kuruluşunun, Hollanda Reklam Kuralları Komitesi'ne giderek resmi şikayette bulunmasına yol açtı.
KWF Hollanda Kanser Derneği Direktörü Carla van Gils yaptığı basın açıklamasında, "Bu durum, tütün endüstrisinin bu hastalıklı işi devam ettirebilmek ve gençleri bağımlı hale getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını bir kez daha gösteriyor."
"Yasaklanmış bir ürünün reklamının yapılmasına izin verilmesini tuhaf buluyoruz." dedi.
McLaren'in Velo markası, 2023'teki yedi yarış hariç tüm yarışlarda yan sidepodda yer alıyor ve diğer yarışlarda yerini kripto firması OKX alıyor.
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