"Hollandalı F1 taraftarları, utanç verici hareketleri tekrarlamayacak"

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F1 yöneticileri, temmuz ayında Red Bull Ring'de bazı Hollandalı taraftarlar tarafından sergilenen cinsel, homofobik ve ırkçı saldırıları ortadan kaldırmak için güvenliği artırma konusunda organizatörlerle çalışıyorlar.

Ancak alınan bazı tedbirlere rağmen Macaristan GP hafta sonunda Lewis Hamilton'a ait ürünlerin yakılması gibi bazı olumsuzluklar da yaşandı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP'ye 100 bin civarında seyirci gelmesi bekleniyor. Bu açıdan Verstappen'in sadık taraftarlarının davranışları yoğun takip altında olacak.

Hollanda GP Sportif Direktörü Jan Lammers, bu konu hakkında endişesinin olmadığını, Avusturya GP hafta sonunu baltalayan küçük azınlığın, utançlarından F1 yarışlarına dönebileceğini düşünmediğini söyledi.

Motorsport.com'a özel konuşan Lammers, "Sanırım bu yıl Avusturya'nın sadece bazı kişilerin başlattığı bir olay olduğunu kanıtlayacağız. Belki sadece onlarca insanın biraz hadlerini aştığı bir olaydı: yani bir grup davranışıydı."

"Bu yüzden belirli hayranlar zaten o kadar utanmış durumdalar ki evde bile kalabilirler ya da arkadaşları ve aileleri tarafından hizaya getirilirler. Bu utanç vericiydi. Biz Turuncu Ordu'yu bu şekilde tanımıyoruz."

"Olimpiyatlarda ve futbolda, turuncu taraftarlar genellikle mizah anlayışlarıyla bilinirler. Çok ciddi olmazlar ve çok eğlenirler. Bu yüzden gerçekten Turuncu Ordu'nun en iyi davranışları sergileyeceğini düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing waving to the fans Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Geçen sene yapılan Hollanda GP'de, Hamilton Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi veriyor olsa da taraftarların aşırıya gittikleri bir durum yaşanmamıştı.

Lammers, çok fazla seyirci olsa da yine aynı şekilde olacağını söyledi.

Lammers, "Onların gerçekte nasıl olduklarını göstereceklerini düşünüyorum. Avusturya'da gördüğümüz gerçek bir yarış taraftarı değildi."

"Geçmişte Lewis ve Max arasında bazı mücadeleler oldu ve onları burada iyi karşıladık. Herkes herkesi yuhalayabilir. Özellikle birileri 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis'i yuhalıyorsa, bu durumda onlar kendilerinin nasıl birisi olduğunu düşünmeli."

"Burası bir spor ortamı ve sportif bir aile ortamı. İnsanlar burada sportif ve ailece hareket etmeli. Ben genelde çocuklarımız partiye gittiğinde bunu söylüyorum. Onlara, herkesin o partiden keyif aldığından emin olmalarını söylüyorum. Aynı odak noktası burada da olmalı. Herkes, herkesin keyif aldığından emin olmalı." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçen seneki yarışın ardından Hollandalı taraftarları övmüş ve öncesinde bazı endişelerinin olduğunu kabul etmişti.

Domenicali, "Geçen sene gerçekten inanılmaz bir etkinlikti. Enerji ve saygı muazzamdı. Size gerçeği söylemem lazım... Turuncu Ordu'nun nasıl tepki vereceği ve diğer pilotları nasıl karşılayacağı konusunda biraz şüphe vardı."

"Ancak tam tersi oldu. Onların sportif açıdan herkesi memnuniyetle karşılaması etkileyiciydi: Lewis'ten Ferrari pilotlarına ve diğerlerine. Onlara şapka çıkarıyorum."

"Bu olgunluk göstergesi. Bu toplumun ilerlemesi gereken olgunluk. Ve bu gerçekten paylaşabileceğimiz bir şey." dedi.