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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Hollanda Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull sürücüsü Sergio Perez seçildi.

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

Sıralama turlarını 16. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Sergio Perez, güç ünitesi değişikliği ve araçta yapılan değişikliklerle beraber yarışa pit yolundan başladı.

Yarış boyunca pek çok geçiş yapan ve yarışa renk katan Meksikalı pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve hafta sonunu dört puanla kapattı.

Geçişin zor olduğu bu pistte yaptığı ataklarla hayran bırakan Perez, Hollanda GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu
Bahrain Bahreyn  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
Italy Emilia-Romagna   Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz  Mexico Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 Monako   Sebastian Vettel (Aston Martin)
Azerbaijan Azerbaycan   Sebastian Vettel (Aston Martin)
France Fransa   Max Verstappen (Red Bull)
Austria Steiermark  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Austria Avusturya   Lando Norris (McLaren)
 Britanya  Monaco Charles Leclerc (Ferrari)
Hungary Macaristan
  Fernando Alonso (Alpine)
 Hollanda
 Mexico Sergio Pérez (Red Bull)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 30
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 9
 Daniel Ricciardo 8
 Charles Leclerc 7
 Sergio Pérez 7
 Valtteri Bottas  6
 Kimi Räikkönen 4
 Lando Norris 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 3
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
Denmark Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
Canada Lance Stroll 1
 George Russell 1
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2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

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