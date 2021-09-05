Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

Sıralama turlarını 16. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Sergio Perez, güç ünitesi değişikliği ve araçta yapılan değişikliklerle beraber yarışa pit yolundan başladı.

Yarış boyunca pek çok geçiş yapan ve yarışa renk katan Meksikalı pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve hafta sonunu dört puanla kapattı.

Geçişin zor olduğu bu pistte yaptığı ataklarla hayran bırakan Perez, Hollanda GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün Pilotu Bahreyn Sergio Pérez (Red Bull) Emilia-Romagna Lando Norris (McLaren) Portekiz Sergio Pérez (Red Bull) İspanya Lewis Hamilton (Mercedes) Monako Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaycan Sebastian Vettel (Aston Martin) Fransa Max Verstappen (Red Bull) Steiermark Charles Leclerc (Ferrari) Avusturya Lando Norris (McLaren) Britanya Charles Leclerc (Ferrari) Macaristan Fernando Alonso (Alpine) Hollanda Sergio Pérez (Red Bull) Sergio Pérez (Red Bull)

2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:

Sürücü Günün pilotu sayısı Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Charles Leclerc 7 Sergio Pérez 7 Valtteri Bottas 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1