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Hollanda'da günün pilotu Perez oldu
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Hollanda Grand Prix'sinde günün pilotu Red Bull sürücüsü Sergio Perez seçildi.
Sıralama turlarını 16. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Sergio Perez, güç ünitesi değişikliği ve araçta yapılan değişikliklerle beraber yarışa pit yolundan başladı.
Yarış boyunca pek çok geçiş yapan ve yarışa renk katan Meksikalı pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve hafta sonunu dört puanla kapattı.
Geçişin zor olduğu bu pistte yaptığı ataklarla hayran bırakan Perez, Hollanda GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün Pilotu
|Bahreyn
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia-Romagna
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Red Bull)
|İspanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Monako
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Azerbaycan
|Sebastian Vettel (Aston Martin)
|Fransa
|Max Verstappen (Red Bull)
|Steiermark
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Avusturya
|Lando Norris (McLaren)
|Britanya
|Charles Leclerc (Ferrari)
|Macaristan
|
|Hollanda
|
Sergio Pérez (Red Bull)
2016'dan beri ''Günün Pilotu'' seçilenler:
|Sürücü
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|30
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|9
|Daniel Ricciardo
|8
|Charles Leclerc
|7
|Sergio Pérez
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Kimi Räikkönen
|4
|Lando Norris
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|3
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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Hollanda'da günün pilotu Perez oldu
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