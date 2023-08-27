Hollanda'da günün pilotu Alonso oldu!
Fernando Alonso, Hollanda GP'de elde ettiği ikinciliğin ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa beşinci sıradan başlayan Fernando Alonso, kaotik mücadelede karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendi ve kusursuz bir sürüşle ikinci olmayı başardı.
Kanada GP'den bu yana ilk kez podyuma çıkan Alonso, bu güçlü performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbayan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónako
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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