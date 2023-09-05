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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda Kralı, ülkesi için elçi konumuna gelen Verstappen'i övdü

Hollanda GP'sini canlı takip eden Kral Willem-Alexander, hem Max Verstappen'i, hem de organizasyonu takdirle karşılıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Değişken koşullara ve kendi evinde yarışmanın baskısına rağmen Zandvoort'tan bir kez daha galibiyetle ayrılan Verstappen, arka arkaya dokuzuncu zaferini alarak Sebastian Vettel'e ait olan rekoru da egale etti.

Kendisinin bu performansı hafta sonu boyunca tam 305.000 vatandaşı tarafından canlı takip edilirken, bu isimlerden biri de Hollanda kralı Willem-Alexander idi.

Yarıştan önce Verstappen'i ziyaret eden Kral, ülkesi için epey önemli bir isim konumunda olduğunu düşündüğü vatandaşını övdü.

Ülkesinin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Kral, "Max ülkemiz için mükemmel bir elçi."

"Bu yarışı mümkün kılan herkesin ortaya koyduğu çaba da inanılmaz, yarışa ek olarak tüm müzik ve diğer gösterilerle harika bir şölen."

"Ayrıca neredeyse herkes bisikletle ya da toplu taşıma araçlarıyla geliyor. Hollanda dünyanın geri kalanı için bir örnek teşkil ediyor." dedi.

Verstappen geçen yıl ikinci şampiyonluğuna ulaştıktan sonra yine kraliyet ailesinin huzuruna çıkmış ve şövalyelik nişanına layık görülmüştü.

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