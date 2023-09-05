Hollanda Kralı, ülkesi için elçi konumuna gelen Verstappen'i övdü
Hollanda GP'sini canlı takip eden Kral Willem-Alexander, hem Max Verstappen'i, hem de organizasyonu takdirle karşılıyor.
Değişken koşullara ve kendi evinde yarışmanın baskısına rağmen Zandvoort'tan bir kez daha galibiyetle ayrılan Verstappen, arka arkaya dokuzuncu zaferini alarak Sebastian Vettel'e ait olan rekoru da egale etti.
Kendisinin bu performansı hafta sonu boyunca tam 305.000 vatandaşı tarafından canlı takip edilirken, bu isimlerden biri de Hollanda kralı Willem-Alexander idi.
Yarıştan önce Verstappen'i ziyaret eden Kral, ülkesi için epey önemli bir isim konumunda olduğunu düşündüğü vatandaşını övdü.
Ülkesinin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a konuşan Kral, "Max ülkemiz için mükemmel bir elçi."
"Bu yarışı mümkün kılan herkesin ortaya koyduğu çaba da inanılmaz, yarışa ek olarak tüm müzik ve diğer gösterilerle harika bir şölen."
"Ayrıca neredeyse herkes bisikletle ya da toplu taşıma araçlarıyla geliyor. Hollanda dünyanın geri kalanı için bir örnek teşkil ediyor." dedi.
Verstappen geçen yıl ikinci şampiyonluğuna ulaştıktan sonra yine kraliyet ailesinin huzuruna çıkmış ve şövalyelik nişanına layık görülmüştü.
Son Haberler
Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?
Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor? Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?
Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış
Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış
F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi
F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi
Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"
Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız" Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar