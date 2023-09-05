Hollanda Kralı, ülkesi için elçi konumuna gelen Verstappen'i övdü

Değişken koşullara ve kendi evinde yarışmanın baskısına rağmen Zandvoort'tan bir kez daha galibiyetle ayrılan Verstappen, arka arkaya dokuzuncu zaferini alarak Sebastian Vettel'e ait olan rekoru da egale etti.

Kendisinin bu performansı hafta sonu boyunca tam 305.000 vatandaşı tarafından canlı takip edilirken, bu isimlerden biri de Hollanda kralı Willem-Alexander idi.

Yarıştan önce Verstappen'i ziyaret eden Kral, ülkesi için epey önemli bir isim konumunda olduğunu düşündüğü vatandaşını övdü.