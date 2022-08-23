Hollanda GP'sine özel araçla giriş çıkış yasaklanıyor!

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Zandvoort, taraftarlar için ulaşması en kolay pistlerden birisi; pist, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a sadece 43 kilometre uzaklıkta.

Dünyadaki birçok organizasyon son dönemde olası iklim krizine karşı planlar yapmakta ve ekstra dikkat göstermekte. Bu konuda birtakım adımlar atmak isteyen Hollanda GP'si organizatörlerinin planlarından birisi ise piste ulaşım için alternatif metotlar geliştirmek.

NL Times gazetesinin son haberine göre, yarışın ulaşım sorunlusu Roy Hirs, pisti araç giriş çıkışlarına tamamen kapatmayı planlamakta.

Hirs, "Zandvoort'u büyük ölçüde arabalara kapatacağız. Sadece pist çalışanları ve özel izin sahipleri -Formula 1'de çalışan insanlar gibi- piste arabayla gelebilecek." dedi.

Haberde, pist yönetiminin özel davetliler için yalnızca 233 araçlık bir park kapasitesi ayıracağı da yer aldı -yani geçen yıla oranla %5 daha az.

Hirs'in tahmini, izleyicilerin üçte birinin piste bisiklet veya scooter ile, üçte birinin ise trenle gideceğini tahmin ediyor. Geçen yıl olduğu gibi yarış hafta sonu boyunca her beş dakikada bir piste giden bir tren olacak. Bunun yanı sıra Beverwijk'ten özel servis de kalkmaktaydı, ancak yetersiz talep nedeniyle bu hizmete son verildi.

Hirs, "[Hollanda GP'nin çevreye daha çok önem vermesi] çok güzel. Özellikle kum tepelerinin arasından bisikletle gelecek o 'portakal denizi' görülmeye değer."

"Pisti boşaltmak için yalnızca belli bir kapasiteye sahibiz ve şu ankine göre daha fazla tren kaldıramıyoruz, dolayısıyla insanları pistte uzun süre tutmaya çalışacağız." dedi.

Sunrise at Circuit Zandvoort Fotoğraf: Essay Produkties - Chris Schotanus