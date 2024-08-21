Hollanda GP'sinde hava durumu nasıl olacak?
2024 Hollanda Grand Prix’sinde değişken hava koşulları bizleri bekliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
Zandvoort’ta gerçekleşecek 2024 Hollanda Grand Prix’si öncesinde hava durumu belirsizliğini koruyor.
Hafta sonu boyunca yağmur ihtimali ve değişken koşullar, takımların dikkatle takip etmesi gereken unsurlar arasında.
Cuma, 23 Ağustos – 1. ve 2. Antrenman
Sıcaklık: FP1: 19°C // FP2: 20°C
Maksimum sıcaklık: 21°C
Minimum sıcaklık: 18°C
Yağmur ihtimali: %40
Cumartesi, 24 Ağustos – 3. Antrenman ve Sıralama Turları
Sıcaklık: FP3: 19°C // Sıralama Turları: 21°C
Maksimum sıcaklık: 21°C
Minimum sıcaklık: 17°C
Yağmur ihtimali: %60
Pazar, 25 Ağustos – Yarış
Sıcaklık: Yarış başlangıcı: 18°C
Maksimum sıcaklık: 18°C
Minimum sıcaklık: 15°C
Yağmur ihtimali: %20'den az
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