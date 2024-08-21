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Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP'sinde hava durumu nasıl olacak?

2024 Hollanda Grand Prix’sinde değişken hava koşulları bizleri bekliyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Zandvoort’ta gerçekleşecek 2024 Hollanda Grand Prix’si öncesinde hava durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta sonu boyunca yağmur ihtimali ve değişken koşullar, takımların dikkatle takip etmesi gereken unsurlar arasında.

Cuma, 23 Ağustos – 1. ve 2. Antrenman

Sıcaklık: FP1: 19°C // FP2: 20°C
Maksimum sıcaklık: 21°C
Minimum sıcaklık: 18°C
Yağmur ihtimali: %40

Cumartesi, 24 Ağustos – 3. Antrenman ve Sıralama Turları

Sıcaklık: FP3: 19°C // Sıralama Turları: 21°C
Maksimum sıcaklık: 21°C
Minimum sıcaklık: 17°C
Yağmur ihtimali: %60

Pazar, 25 Ağustos – Yarış

Sıcaklık: Yarış başlangıcı: 18°C
Maksimum sıcaklık: 18°C
Minimum sıcaklık: 15°C
Yağmur ihtimali: %20'den az

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