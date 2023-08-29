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Hollanda GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

2023 sezonunun ikinci yarısı Max Verstappen-Fernando Alonso-Pierre Gasly podyumuyla tamamlandı. Peki bu üçlü podyum odasında neler konuştu?

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Pierre Gasly, Alpine F1 Team, 3rd position, on the podium

Gasly: "Lanet olsun, zorlu bir yarıştı. İlk turda mı ikinci turda mı pite geldiniz?"

Verstappen: "İkinci turda."

Gasly: "İlk tur nasıl geçti ama?"

Verstappen: "Zemin epey kaygandı ancak Fernando o yağmurlu turda çok hızlıydı, neredeyse beni geçecekti!"

Alonso: "Böyle koşullarda yol tutuşu bulma konusunda iyiyim."

Gasly: "Ferrari bir hayli zorlandı."

Alonso: "Sanırım Charles'ın aracında hasar vardı. 11. virajda önümdeyken pist dışına çıktı, sanırım bir yerlere zarar verdi. Çok yavaştı."

Gasly: "Carlos'u [Sainz] nerede geçtin? İlk virajda mı?"

Alonso: "Evet, ilk virajda."

Not: Derlemenin orijinali Crash.net'e aittir.

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Yeni sıralama formatı, Monza'da bir kez daha denenecek

Marko: "Verstappen artık tarihin en iyilerinden biri"

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