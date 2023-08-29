Hollanda GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?
2023 sezonunun ikinci yarısı Max Verstappen-Fernando Alonso-Pierre Gasly podyumuyla tamamlandı. Peki bu üçlü podyum odasında neler konuştu?
Gasly: "Lanet olsun, zorlu bir yarıştı. İlk turda mı ikinci turda mı pite geldiniz?"
Verstappen: "İkinci turda."
Gasly: "İlk tur nasıl geçti ama?"
Verstappen: "Zemin epey kaygandı ancak Fernando o yağmurlu turda çok hızlıydı, neredeyse beni geçecekti!"
Alonso: "Böyle koşullarda yol tutuşu bulma konusunda iyiyim."
Gasly: "Ferrari bir hayli zorlandı."
Alonso: "Sanırım Charles'ın aracında hasar vardı. 11. virajda önümdeyken pist dışına çıktı, sanırım bir yerlere zarar verdi. Çok yavaştı."
Gasly: "Carlos'u [Sainz] nerede geçtin? İlk virajda mı?"
Alonso: "Evet, ilk virajda."
Not: Derlemenin orijinali Crash.net'e aittir.
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