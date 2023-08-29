Hollanda GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Gasly: "Lanet olsun, zorlu bir yarıştı. İlk turda mı ikinci turda mı pite geldiniz?"

Verstappen: "İkinci turda."

Gasly: "İlk tur nasıl geçti ama?"

Verstappen: "Zemin epey kaygandı ancak Fernando o yağmurlu turda çok hızlıydı, neredeyse beni geçecekti!"

Alonso: "Böyle koşullarda yol tutuşu bulma konusunda iyiyim."

Gasly: "Ferrari bir hayli zorlandı."

Alonso: "Sanırım Charles'ın aracında hasar vardı. 11. virajda önümdeyken pist dışına çıktı, sanırım bir yerlere zarar verdi. Çok yavaştı."

Gasly: "Carlos'u [Sainz] nerede geçtin? İlk virajda mı?"

Alonso: "Evet, ilk virajda."

Not: Derlemenin orijinali Crash.net'e aittir.