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Hollanda GP'si öncesi yaşanan taksici krizi çözüldü

Hollanda GP'sinin yapılacağı bölgedeki yerel taksiciler yarış öncesi bir eylem yaparak piste giriş çıkışları bloke etmeyi düşünmekteydi, ancak belediye şimdilik krizi çözmeyi başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Circuit detail of the pit straight at Zandvoort

Zandvoort bölgesindeki yaklaşık 150 taksi şoföründen oluşan bir grup, kasaba dışından gelen taksilerin haksız rekabet yaratmasından ötürü mağdur oldukları gerekçesiyle bir süredir hak arayışındaydı.

Grup son olarak bu duruma dikkat çekmek için yarış hafta sonunda pist çevresinde barikat kurma tehdidinde bulunmuştu.

Olası bir eylem, piste giriş çıkışları tıkayacak ve hem organizatörleri, hem de belediyeyi zor durumda bırakacak.

Bu ufak çaplı krizi çözmek isteyen Zandvoort belediyesi, kapsamlı görüşmelerin ardından sonuca varmayı başardı.

Bundan sonra kasaba dışından gelen taksiler sadece kasaba sınırlarına kadar girebilecek, dolayısıyla piste gitmek isteyen yolcuların yerel taksileri tercih etmesi gerekecek.

Grup sözcüsü tarafından oybirliğiyle eylemin iptaline karar verildiği doğrulandı, ancak grubun varılan çözümden pek memnun kalmadığı da belirtildi.

Dolayısıyla grubun eylem yapması halen ihtimal dahilinde, ancak şu anlık bir sıkıntı bulunmuyor.

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Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı

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