Hollanda GP'si, bu yıl daha sert önlemlere sahne olacak

Yaz arası gelecek hafta Hollanda GP'si ile son bulacak, özellikle Max Verstappen hayranlarının yarışa akın edeceğini düşünürsek F1'in görkemli bir şekilde geri döneceğini söyleyebiliriz.

Ancak bu durum birtakım sıkıntılara da yol açılabilir, nitekim hem taraftarların kritik anlarda meşale kullanması, hem de geçen yıl Red Bull Ring'de yaşanan olaylar nedeniyle Zandvoort'un şöhreti şimdilik pek iyi değil.

Red Bull Ring'de gerçekleşen olaylar F1 yönetiminin tepkisini çekmiş, hatta yönetim tarafından böyle olayların önüne geçmek amacıyla "Drive It Out" isimli bir kampanya başlatılmıştı.

Yarış hafta sonu için hazırlıkları sürdüren Hollanda GP direktörü Imre Van Leeuwen de bu yılki yarış için özel önlemlerin yürürlüğe alınacağını doğruladı.

Autosport'a konuşan Van Leeuwen, "İlk yıl COVID nedeniyle sadece Hollandalılar vardı, yaşananların en büyük sebebi bu."

"Ancak bir Ferrari ya da Lewis Hamilton hayranı olarak kendinizi güvende hissetmezseniz, izleyici kitlemiz beni gerçekten hayal kırıklığına uğratır."

"Bu kesinlikle kabul edilemez, bizler de bunun yaşanmaması için çabalayacağız. Gerekirse bilet iptali dahi yapacağız."

"Herkes hoş karşılandığını hissetmeli. Yarışmak için sürücülere ihtiyacımız var, aksi takdirde yarış olmaz. Sadece Max yarışsaydı F1 diye bir şey olmazdı!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field away at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Güvenlik müdürümüz ve ekibimizden ilgili kişiler, Avusturya, Belçika ve Barselona'da, çok sayıda Hollandalı taraftarın gittiği yerlerde F1 yönetimiyle toplantılar yaptı."

"Kutlama yapmak ve parti vermek iyidir ama insanları korkutmak ya da saygısızca davranmak iyi değildir. Yani evet, bunu durdurmak çok önemli."

"Diğer organizatörlerle birlikte bir çalışma grubumuz var. İnsanları nelerden hoşlandığımız ve nelerden hoşlanmadığımız konusunda bilgilendirmek için ekstra önlemler aldık.

"Tabii ki gerek görürsek çeşitli cezalar da vereceğiz. Herkesin kendini güvende hissetmesi bizim için önemli bir konu."

"Artık bir bilgilendirme noktamız var, başınıza bir şey gelirse hemen anlatabilecek, kötü bir şey yaşarsanız sakinleştirileceksiniz."

"Polisle birlikte çalışıyoruz ve insanları elimizden geldiğince bilgilendireceğiz." dedi.

Smoke flare on the trackside Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Son olarak meşale kullanımına da değinen Leeuwen, "Sporun ve Max'in popülaritesi nedeniyle, taraftarlar birkaç yıl önce Avusturya'da meşalelerle gösteri yapmaya başladı."

"Görüntü televizyonda harika görünüyordu, artık normal bir taraftar dahi meşale getirince iyi bir taraftar olduğunu düşünüyor."

"Ancak artık görüyoruz ki meşaleler hem tehlike yaratıyor, hem de sağlık açısından zararlı. Bu konuda herkesi bilinçlendirmek zorundayız."

"Meşale kullanıyorsanız iyi bir taraftar olmuyorsunuz, tam terine kullanmıyorsanız iyi bir taraftar oluyorsunuz.

"Meşaleler pilotlar için de tehlikeli, sanırım iki yıl önce Avusturya'daki formasyon turu sırasında görüş epey zayıftı"

"Taraftarlar sadece meşale yakan iki kişi gördüler, sonra dört kişi oldu ve sonra sekiz, 16, 32 şeklinde ilerledi. Bunu azaltmamız gerekiyor." dedi.