Hollanda GP'si, bu yıl daha sert önlemlere sahne olacak

Yaz arası gelecek hafta Hollanda GP'si ile son bulacak, özellikle Max Verstappen hayranlarının yarışa akın edeceğini düşünürsek F1'in görkemli bir şekilde geri döneceğini söyleyebiliriz.

Ancak bu durum birtakım sıkıntılara da yol açılabilir, nitekim hem taraftarların kritik anlarda meşale kullanması, hem de geçen yıl Red Bull Ring'de yaşanan olaylar nedeniyle Zandvoort'un şöhreti şimdilik pek iyi değil.

Red Bull Ring'de gerçekleşen olaylar F1 yönetiminin tepkisini çekmiş, hatta yönetim tarafından böyle olayların önüne geçmek amacıyla "Drive It Out" isimli bir kampanya başlatılmıştı.

Yarış hafta sonu için hazırlıkları sürdüren Hollanda GP direktörü Imre Van Leeuwen de bu yılki yarış için özel önlemlerin yürürlüğe alınacağını doğruladı.

Autosport'a konuşan Van Leeuwen, "İlk yıl COVID nedeniyle sadece Hollandalılar vardı, yaşananların en büyük sebebi bu."

"Ancak bir Ferrari ya da Lewis Hamilton hayranı olarak kendinizi güvende hissetmezseniz, izleyici kitlemiz beni gerçekten hayal kırıklığına uğratır."

"Bu kesinlikle kabul edilemez, bizler de bunun yaşanmaması için çabalayacağız. Gerekirse bilet iptali dahi yapacağız."

"Herkes hoş karşılandığını hissetmeli. Yarışmak için sürücülere ihtiyacımız var, aksi takdirde yarış olmaz. Sadece Max yarışsaydı F1 diye bir şey olmazdı!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field away at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images