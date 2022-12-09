Hollanda GP'nin kontrat yenileme görüşmeleri "kolay geçmemiş"
Zandvoort pistinin direktörü Robert van Overdijk, Hollanda GP'nin kontratını yenilemenin mali sebeplerden ötürü kolay olmadığını söylüyor.
Hollanda Grand Prix'sinin kontratı geçtiğimiz günlerde 2025 sonuna kadar uzatıldı ve yarışın en az üç yıl daha yapılacağı kesinleşti.
Hollanda 2021 yılında F1 takvimine döndü ve geride kalan iki senede, sezonun en görkemli yarışlarından birisini düzenlediler.
Organizatörler hafta sonunun "karnaval" havasında geçmesi için çok fazla çalışma yapıyorlar ve yarışa talep o kadar yüksek ki bilet satışı başladıktan kısa bir süre sonra hepsi tükeniyor.
Yine de Hollandalı De Telegraaf'a konuşan Zandvoort pist direktörü Robert van Overijk, yeni sözleşme kararının mali sebeplerden ötürü kolay olmadığını söyledi.
Robert van Overijk, "Ortaya çıkan sonuçtan dolayı elbette çok mutluyuz, ancak karar kolay değildi."
"Artan maliyetler ve ekonomik belirsizlik önemli bir endişe kaynağı" dedi.
Hollanda Grand Prix'sinin sportif direktörü Jan Lammers da bu konudaki zorlukları doğruluyor
"Devletin katkıda bulunduğu ve yarışa bazen yıllık yüz milyon dolar ödendiği diğer ülkelerle rekabet etmek zorundayız."
"Yardım alamadığımız gibi belediyeye 'eğlence vergisi' ödemek zorunda kalıyoruz. Görünüşe bakılırsa, belediye bizim başarımızdan faydalanmak istiyor."
"Umarım akılları başlarına gelir."
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