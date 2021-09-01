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Hollanda GP'de yağmur beklenmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Hollanda Grand Prix'si hafta sonu başlangıçtaki tahminlerin aksine kuru zeminde geçecek.

Hollanda GP'de yağmur beklenmiyor

Belçika Grand Prix'si öncesi yapılan tahminler tuttu ve hafta sonunun tüm günlerinde yağmur vardı. Hatta pazar günkü yarış, yağmur nedeniyle gerçek anlamda başlayamadı.

Bu hafta sonu Zandvoort yarışı var ve yapılan tahminler, Hollanda Grand Prix'sinin kuru zeminde geçeceğini gösteriyor.

Takımlar yeni bir pistte sürüş yapacakları için cuma günü maksimum miktarda tur atmak isteyecekler ve bu açıdan cuma günkü şartların iyi olması önemli olacak.

Cuma günü takımları 19 derecelik bir hava karşılayacak fakat hem birinci hem de ikinci seansta yağmur yağma ihtimali sadece %5 civarında olacak.

Cumartesi günü de hava sıcaklığı 19 derece olacak ve hem 3. antrenman hem de sıralama turlarında yağmur ihtimali %4'ten öteye geçmeyecek.

Pazar günü hava sıcaklığı dört derece artacak ve 23 dereceyi bulacak. Fakat yağmur ihtimali biraz artıyor. İlk tahminler günün yağmurlu geçeceğini gösteriyordu ancak şu anda yağmur ihtimali %13-15 civarında.

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Hollanda GP basın toplantısı programı açıklandı

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