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Hollanda GP'sinde Ricciardo'nun yerine Lawson yarışacak!

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde geçirdiği ikinci antrenman seansı kazasında elinin kırıldığını ve yerine Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson'ın geçeceğini doğruladı.

Zeynep Taş
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Liam Lawson, Red Bull Racing

Ricciardo, Cuma günkü ikinci antrenman seansında vatandaşı Oscar Piastri'nin yaptığı kazayı tekrarladı.

Piastri'nin aracını Zandvoort'un 3. virajında çarpmasından dakikalar sonra Ricciardo da bariyerlere çarptı. 

Ricciardo'nun direksiyon simidi duvara çarptıktan sonra şiddetli bir şekilde kırıldı ve 34 yaşındaki pilot takım telsizinde bilek ağrısından şikayet etti.

Ricciardo kısa süre sonra röntgen için Haarlem'deki yakın bir hastaneye götürüldü.

Cuma akşamının ilerleyen saatlerinde Red Bull danışmanı Marko, Motorsport.com/Autosport'a verdiği demeçte Ricciardo'nun sol elinin kırıldığını ve Hollanda GP hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağını doğruladı.

Red Bull ve AlphaTauri için yedek pilot olarak Zandvoort'ta hazır bulunan Red Bull genç pilotu Liam Lawson, Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansından itibaren Ricciardo'nun yerini alacak.

Marko, Motorsport.com/Autosport'a yaptığı açıklamada, "Eli kırıldı, bu yüzden yarışamayacak." 

"[Onun yerine] Lawson yarışacak. Onun için zor bir durum, gerçekten çok yazık çünkü araç burada çok iyiydi." dedi.

Lawson, geçen yıl Formula 2 sezonunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra şu anda Japonya'nın Süper Formula Şampiyonası'nda üç galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Bu yıl Red Bull ya da AlphaTauri için herhangi bir ilk antrenman seansına çıkmamış olan Lawson, Cumartesi günü 2023 F1 aracını ilk kez sürecek. 

Lawson'ın Macaristan'dan itibaren Nyck de Vries'in yerine geçebileceği de konuşuluyordu, ancak Red Bull bunun yerine deneyimi tercih ederek koltuğu Ricciardo'ya verdi.

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