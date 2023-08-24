Hollanda GP'de işaret fişeklerinin kullanımı yasaklandı
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sine işaret fişekleri alınmayacak.
Zandvoort, takvime girdiği günden bu yana Hollanda Grand Prix'sine en sahipliği yapıyor ve yarışlar adeta karnaval havasında geçiyor.
Fakat taraftarlar bazen kutlamaların dozunu kaçırabiliyor. Geçen yıl Zandvoort'taki sıralama turları, ikinci seansın başında bir seyircinin piste yanan bir işaret fişeği atması nedeniyle durdurulmuştu.
Seansın ilerleyen noktalarında başka bir seyirci daha aynı şeyi yaptı ve ilk viraja bir işaret fişeği attı.
Her iki isim de polise teslim edildi ve seansın ardından Max Verstappen taraftarlardan bunu bir daha yapmamalarını istedi.
Şimdi Hollanda GP organizatörleri, tüm biletlerin satıldığı yarışta işaret fişeği kullanımının yasaklandığını duyurdu.
Taraftarlar hafta sonu boyunca Zandvoort tribünlerinde bunları kullanamayacak.
Geçen yıl sıralama turlarında yaşanan olayın ardından havai fişeklerin kullanımı kısıtlanmış ve sadece yarış bittikten sonra kullanılmalarına izin verilmişti.
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