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Yarış raporu
Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP Yarış: Norris zafere ulaştı, Verstappen ikinci, Leclerc podyumda!

2024 Hollanda Grand Prix'sinde Lando Norris zafere ulaşırken, Max Verstappen ikinci oldu, Charles Leclerc ise podyumun son basamağını tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, the McLaren trophy delegate on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, the McLaren trophy delegate on the podium

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Hollanda Grand Prix'si güneşli hava ve kuru zemin koşulları altında başladı.

Formasyon turunda yarışa ilk 10'da başlayan bütün pilotların orta hamuru tercih ettiği görülürken arkada Tsunoda, Bottas, Hamilton gibi bazı pilotlar yumuşak hamur lastikleri tercih etti.

Beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı, Max Verstappen çok iyi bir çekiş yakalayarak liderliği hemen ele geçirdi, aynı şekilde George Russell da çok iyi bir çıkış yaparak önündeki Oscar Piastri'yi geride bıraktı. Böylece startın kaybedenleri McLarenlar oldu.

Charles Leclerc, önündeki Sergio Perez'i geride bırakarak başlangıcın kazananlarından oldu, Pierre Gasly de 2 sıra kazanarak 7. sıraya kadar yükseldi. Arkada Lewis Hamilton da başlangıçta 1 sıra kazandı ve 3. turda da önündeki Yuki Tsunoda'yı geride bırakarak 12. sıraya yükseldi.

İlk 4 tur geride kalırken sırasıyla Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Perez, Gasly, Alonso, Sainz ve Stroll ilk 10'u oluşturdular.

Bu esnada Verstappen, Norris'in; Norris ise Russell'ın DRS mesafesinden kaçmayı başardı. Arkada ise Russell'ın öncülük ettiği ve Piastri, Leclerc ve Perez ile devam eden bir DRS treni oluştu.

8. turda Sainz önündeki Alonso'yu ilk virajda geçerek 8. sıraya yerleşti.

10.turda Lewis Hamilton, önündeki Hulkenberg'i start-finiş düzlüğünde geride bırakarak 11. sırayı aldı.

11. turda Sainz ile önündeki Gasly arasında tekerlek tekerleğe bir mücadele yaşandı ve start-finiş düzlüğünde başlayan çekişme 3. virajda Sainz'ın geçişiyle tamamlandı. İspanyol pilot böylece 7. sıraya yükselmiş oldu.

13. turda Albon pite gelen ilk isim oldu ve sert lastikleri takarak son sırada piste döndü.

14. turda Norris, önündeki Verstappen'in DRS mesafesine girerek ona yaklaşmaya başladı. Bu esnada Hamilton ise önündeki Stroll'ü geride bırakarak puan sınırı olan 10. sırayı aldı.

Yalnızca 2 tur sonra Hamilton önündeki Alonso'yu da geride bırakarak 9. sırayı aldı. Bu esnada Leclerc de önündeki Piastri'yi yakından takibe başladı.

17. turda Norris, Verstappen'e yeterince yaklaşarak bir atak denedi ancak başarılı olamadı, Verstappen önde kalmaya devam etti.

18. turda ise Norris, start-finiş düzlüğünde Verstappen'e tekrar atağını yaptı ve ilk virajda geçişini tamamlayarak ilk sırayı aldı.

Arka tarafta Bottas ve Zhou da pite gelerek sert lastiklere geçti.

21.turda Hamilton önündeki Gasly'yi yakından kovalamaya ve sıkıştırmaya başladı. Ancak Hamilton geçişi tamamlayamadı.

Norris, Verstappen'le olan farkını iyice açarak yaklaşık 3.7 saniyeye çıkardı.

24.turda Hamilton pite gelerek sert lastiklere geçti ve 16. olarak piste geri döndü. 25. turda ise Leclerc pite geldi ve o da sert lastiklere geçerek 9. sırada piste döndü.

Mercedes Russell'ı da pite çağırdı ve yarışı 3. sırada sürdüren Russell da sert lastiklere geçerek Leclerc ve Alonso'nun arkasında kalarak 9. sırada yarışa geri döndü. Russell kısa süre sonra önündeki Alonso'yu geride bırakarak Leclerc'i geride bıraktı.

28. turda Hamilton önündeki Ocon'u geçerek 14. sıraya yükseldi.

28. turda Verstappen pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve 5. olarak piste geri döndü. Yalnıza bir tur sonra Norris de pite gelerek liderliği takım arkadaşı Piastri'ye devretti ve Verstappen'in önünde 4. olarak piste döndü.

29.turda Hamilton tırmanmasını sürdürerek önündeki Hulkenberg'i geçti ve 13. sırayı aldı. Leclerc de önündeki Gasly'yi geçerek 6. sıraya yükseldi.

30. turda Perez pite geldi ve 4.4 saniyelik yavaş bir pit stop yaparak 9. sırada piste döndü.

Yarışı 3. sırada sürdüren Sainz da 31. turda pite geldi ve Perez'in arkasında 9. olarak piste geri döndü.

33.turda yarışı lider götüren Piastri de pite çağrıldı ve yarış liderliğini takım arkadaşına devrederek, Russell ile Perez'in arasında 5. olarak piste geri döndü.

Böylece Magnussen hariç yapılan ilk pit-stopların ardından sırasıyla Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Piastri, Perez, Sainz, Hamilton, Hulkenberg ve Magnussen ilk 10'u oluşturdular. 

40.turda Piastri, önündeki Russell'ı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

42. tur itibarıyla yarışı lider götüren Norris arkasındaki Verstappen'e olan farkını 10 saniyeye kadar çıkardı.

47. turda Sainz yakın takibe aldığı önündeki Perez'i geçmeyi başararak 6. sıraya yerleşti. Bu esnada Piastri de önündeki Leclerc'i 3'üncülük yarışında ciddi olarak zorlamaya başladı.

49. turda Hamilton pite çağrıldı ve yumuşak hamur lastiklere geçerek Perez'in arkasında ve 8. sırada piste geri döndü. Böylece ilk 10'da yer alan pilotlardan 2. pit-stopu yapan tek sürücü Hamilton oldu.

55. turda Russell da pite çağrıldı ve yumuşak hamur lastiklere geçerek takım arkadaşı Hamilton'ın önünde 7. sırada piste geri döndü.

64. turda Alonso puanların son basamağı için önündeki Hulkenberg'e atak yaptı ve onu rahatça geçmeyi başardı.

Yarışın bitimine 3 tur kala Norris, Verstappen ile olan farkını 20 saniyeye çıkararak McLaren'ın ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Böylece startta liderliği kaybetmiş olmasına rağmen Norris, büyük farkla Hollanda Grand Prix'sini kazanırken, Verstappen ikinci oldu.

Piastri her ne kadar Leclerc'i podyumun son basamağı için kovalasa ve yer yer ona yaklaşsa da geçiş yapamadı ve podyumun son basamağı Charles Leclerc'in oldu.

Sırasıyla Piastri, Sainz, Perez, Russell, Hamilton, Gasly ve Alonso ilk 10'u tamamlayan isimler oldu.

Lando Norris aynı zamanda en hızlı tur zamanını da elde ederek maksimum puanlara ulaştı.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Şase Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 72

-

     1 26   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 72

+22.896

22.896

 22.896   1 18   Red Bull Red Bull
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 72

+25.439

25.439

 2.543   1 15   Ferrari Ferrari
4 Australia O. Piastri McLaren 81 72

+27.337

27.337

 1.898   1 12   McLaren Mercedes
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 72

+32.137

32.137

 4.800   1 10   Ferrari Ferrari
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 72

+39.542

39.542

 7.405   1 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 72

+44.617

44.617

 5.075   2 6   Mercedes Mercedes
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 72

+49.599

49.599

 4.982   2 4   Mercedes Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 71

1 lap

     1 2   Alpine Renault
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 71

1 lap

     1 1   Aston Martin Mercedes
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 71

1 lap

     1     Haas Ferrari
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 71

1 lap

     1     RB Red Bull
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 71

1 lap

     1     Aston Martin Mercedes
14 Thailand A. Albon Williams 23 71

1 lap

     2     Williams Mercedes
15 France E. Ocon Alpine 31 71

1 lap

     1     Alpine Renault
16 United States L. Sargeant Williams 2 71

1 lap

     1     Williams Mercedes
17 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 71

1 lap

     2     RB Red Bull
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 71

1 lap

     1     Haas Ferrari
19 Finland V. Bottas Sauber 77 70

2 laps

     2     Sauber Ferrari
20 China G. Zhou Sauber 24 70

2 laps

     2     Sauber Ferrari
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