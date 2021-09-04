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Formula 1 / Hollanda GP Sıralama turları raporu

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Hollanda GP: Verstappen ve Red Bull son 7 yarışta 6. kez pole pozisyonunda!

Max Verstappen'in kendi ülkesinde gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda, Mercedes ve Red Bull savaşının nasıl olacağı büyük merak konusuydu.

Verstappen genel olarak önde götürdüğü sıralama turlarında, Hamilton'ın güçlü son turuna rağmen birinci oldu ve yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Yarış pazar günü TSi 16:00'da başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'08.885  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'08.923 0.038
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'09.222 0.337
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'09.478 0.593
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'09.527 0.642
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'09.537 0.652
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'09.590 0.705
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'09.933 1.048
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'09.956 1.071
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'10.166 1.281
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'10.332 1.447
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'10.367 1.482
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'10.406 1.521
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'11.161 2.276
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'11.314 2.429
16 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'10.530 1.645
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'10.731 1.846
18 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 1'11.301 2.416
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'11.387 2.502
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'11.875 2.990
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen kariyerinin 10. pole pozisyonunu kazandı

Pole pozisyonu mücadelesinin verildiği son bölümde Mercedes, Ferrari ve Alpine pilotlarının yanı sıra Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ve Antonio Giovinazzi katıldı.

Seans başlar başlamaz sürücülerin tamamı piste çıktı ve deneme yapmaya başladı. Red Bull pilotu Max Verstappen üç sektörde birden mor dereceyi yaptı ve 1:08.923 yaparak ilk turun ardından zaman tablosunda ilk sıraya yerleşti.

Valtteri Bottas 0.299 saniye geride ikinci, Hamilton ise 0.35 saniye geride üçüncü sıraya çıktı.

İkinci denemelerin ardından Verstappen, en hızlı turu 1:08.885'e çekti ve seansı lider tamamlayarak arka arkaya ikinci, son yedi yarışta ise altıncı pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hamilton son denemesinde pole pozisyonuna çok yaklaşsa da, 0.038 saniye geride kaldı ve ikinci oldu. Sadece bu iki isim 1:09 barajını geçti.

Bottas son denemesinde derecesini geliştiremedi ve Verstappen'in 0.337 saniye gerisinde üçüncü oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly seansın yıldızlarından biriydi ve 0.593 saniye geride dördüncü olarak bu yılki en iyi sıralama performanslarından birini sergiledi.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz sırasıyla beşinci ve altıncı olurken, ikili arasında sadece 0.010 saniye vardı.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı sıralama turlarına da taşıdı ve 0.705 saniye geride yedinci oldu.

Esteban Ocon ve Fernando Alonso, sıralama turlarını 8. ve 9. sıralarda tamamladılar. Ocon böylelikle sıralama mücadelesinde Alonso'nun önüne geçti.

10. sırada ise Daniel Ricciardo yer aldı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'08.885  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 1'08.923 0.038
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'09.222 0.337
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'09.478 0.593
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'09.527 0.642
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'09.537 0.652
7 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'09.590 0.705
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'09.933 1.048
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'09.956 1.071
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'10.166 1.281
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George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen ilk sırada, Williams pilotları kaza yaptı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde tüm sürücüler yumuşak lastiği tercih ettiler ve Max Verstappen ilk turların ardından 1:09.071 yaparak zirveye yerleşti.

Bitime dört dakika kala George Russell aracının kontrolünü kaybetti ve son viraj öncesinde bariyerlere çarptı. Sonrasında pite dönmeyi başarsa da seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans tarar başladığında bu kez diğer Williams sürücüsü Nicholas Latifi kaza yaptı ve bir kez daha kırmızı bayrak çıktı. Sonrasında seansın tekrar devam etmeyeceği duyuruldu.

Böylelikle Verstappen 1:09.071'le seansın en hızlı ismi olurken, Charles Leclerc ikinci ve Pierre Gasly üçüncü oldu.

Russell yaptığı kazanın ardından sıralama turlarını 11. sırada tamamladı ve son bölüme kalamamış oldu.

Lance Stroll, Aston Martin ile 12. olup ikinci bölümde elenirken, Lando Norris sürpriz şekilde 13. oldu ve bu yıl ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Nicholas Latifi, bu yıl ilk kez Russell'ı geçme fırsatı yakalasa da, son anlarda yaptığı kazayla 14. oldu. 15. sırada ise Yuki Tsunoda yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 5 1'09.071  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'09.437 0.366
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 5 1'09.541 0.470
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 4 1'09.726 0.655
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 4 1'09.769 0.698
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 4 1'09.865 0.794
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 4 1'09.870 0.799
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'09.919 0.848
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 4 1'10.020 0.949
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 3 1'10.033 0.962
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 5 1'10.332 1.261
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 5 1'10.367 1.296
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'10.406 1.335
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 7 1'11.161 2.090
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 4 1'11.314 2.243
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Leclerc lider, Perez ve Vettel elendi!

Uzun yıllar sonra gerçekleştirilen ilk Zandvoort yarışı öncesinde sıralama turlarının ilk bölümü son derece yakındı.

Mercedes pilotları ilk turlarını orta lastiklerle attılar ancak dereceler birbirlerine çok yakındı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1:09.829'luk zaman turuyla sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim olmayı başardı.

Seans içerisinde bolca sürpriz de vardı.

Sergio Perez, son bölümde trafik nedeniyle temiz bir tur atmanın zor olduğu seansta 16. sırada yer aldı ve daha henüz ilk bölümde havlu atarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de son bölümde Haas pilotları tarafından engellendi ve 17. olarak o da ilk bölümde elendi. Alman pilotla Haas sürücüleri arasında yaşanan olayın hakemler tarafından inceleneceği açıklandı.

Robert Kubica, Kimi Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alfa Romeo ile 2019'dan sonraki ilk yarışına çıkma şansı bulmuştu. Polonyalı pilot, cumartesi sabahı yapılan 3. antrenman seansından sonra doğrudan sıralama turlarına katılmak zorunda kaldı ve ilk bölümü takım arkadaşının 1.1 saniye gerisinde 18. bitirdi.

Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Mercedes pilotları, bu bölümde en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar ve ikinci bölüme bu lastiklerle kaldılar.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'09.829  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'10.022 0.193
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'10.036 0.207
4 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 8 1'10.050 0.221
5 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'10.093 0.264
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'10.114 0.285
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'10.179 0.350
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'10.219 0.390
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'10.255 0.426
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'10.274 0.445
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'10.382 0.553
12 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 3 1'10.435 0.606
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 8 1'10.438 0.609
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 11 1'10.462 0.633
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'10.489 0.660
16 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'10.530 0.701
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 7 1'10.731 0.902
18 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 9 1'11.301 1.472
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 11 1'11.387 1.558
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 10 1'11.875 2.046
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