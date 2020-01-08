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Formula 1 / Son dakika

"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"

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"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"
Ekleyen:
, Editör
8 Oca 2020 09:46

Zandvoort pistinin patronu Robert van Overdijk, Hollanda Grand Prix'sinin, Max Verstappen artık Formula 1'de yarışmasa bile hayatta kalabileceğini söyledi.

Hollanda, Vietnam'ın ardından gelecek sezon takvime eklenen ikinci yarış olurken, Formula 1 de 35 yıl aradan sonra Zandvoort pistine dönmüş olacak.

Amsterdam'a 40 dakika uzaklıkta bulunan ve Kuzey Denizi kıyısında yer alan Zandvoort Pisti, 1973-1985 yılları arasında 13 yıl üst üste Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

Zandvoort pistinde eğimli viraj da dahil olmak üzere yarışı heyecanlı hale getirebilmek için pek çok değişiklik yapılıyor. 

Hollanda'nın Formula 1'e olan ilgisi, Max Verstappen'in spora girmesiyle birlikte artmıştı ve hemen hemen her yarışta genç pilota çok büyük bir ilgi var.

Ancak Zandvoort pistinin patronu van Overdijk, Verstappen olmadan hayatta kalabilecekleri bir platform hazırladıklarını söyledi.

De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte van Overdijk, “Sadece bir Formula 1 yarışı değil, her şeyin üstesinden gelebilecek, mümkün olan en büyük yarış festivalini oluşturuyoruz."

“Max Verstappen yıllar sonra artık Formula 1'de yarışmasa bile devam edebilecek kadar güçlü bir üne sahip olmak istiyoruz."

"Yaptığımız şey, önümüzdeki on yıl boyunca Zandvoort'u sağlama alacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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