Hollanda GP: Verstappen art arda 4. kez kazandı, Russell 2. oldu!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, Turuncu Ordu'nun önünde çok kontrollü bir yarış çıkardı. İlk virajda yerini koruyan şampiyona lideri pilot, yarışın kalan kısmında sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracına rağmen kontrolü elinde tutarak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Verstappen böylece bu sezonki 10., kariyerinin ise 30. yarış zaferini alarak şampiyonada en yakın rakibiyle puan farkını daha da açmayı başardı.

Yarışın ikinci yarısında Yuki Tsunoda ve Valtteri Bottas'ın pist üstünde durmasıyla önce sanal güvenlik aracı, ardından güvenlik aracı devreye girdi.

Güvenlik aracı piste girdiğinde Verstappen'in pite gelmesiyle liderliğe yükselen Lewis Hamilton, orta lastiklerle yola devam ederken etrafındaki diğer isimler yeni set yumuşak lastiklere geçiş yaptılar.

Verstappen, güvenlik aracının çıkmasının hemen ardından Hamilton'ı geçerek liderliğe yükselirken bir süre sonra Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ve bir kez daha aradığını bulamayan Ferrari pilotu Charles Leclerc de geçtiler. Kalan turlarda ön bölümde başka pozisyon değişikliği olmadı. Böylece Russell 2. olarak bu sezonki en iyi sonucunu alırken Leclerc podyumun son basamağıyla yetinmek durumunda kaldı.

300 binin üzerinde kişinin izlediği Hollanda GP'nin başlamasıyla birlikte dar piste rağmen pek bir sorun yaşanmadı. Leclerc, bir tık daha hızlı kalkmış gibi görünse de Verstappen ilk virajda yerini korumayı başardı. Onların arkasında Sainz ile Hamilton arasında ufak bir sorun yaşansa da her iki pilot sorunsuz bir şekilde yola devam etmeyi başardı. Arkalarda ise Haas pilotu Kevin Magnussen pist dışına taştı ancak yarışa dönerek en geriye düştü.

Yarışın ilk bölümünde pek olay yaşanmadı ve ilk pitlere oldukça geç gelerek avantaj sağlayan Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, tek pit stop yapacak gibi duruyorlardı ve Verstappen ile Leclerc ikinci kez pite geldiğinde ilk iki sıraya yükselecek gibiydi.

Ancak Leclerc'in ikinci pit stopunu yapmasının ardından AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ile yaşanan olaylar, Mercedes'in aleyhine oldu. 2. pitten çıktıktan sonra Tsunoda, önce lastikleri takılmadığı için pist üstünde durdu ve bir süre beklemenin ardından lastiklerinde sorun olmadığı anlaşılınca yola devam etti. Bir kez daha pite gelen Tsunoda'nın aracının kokpitinde mekanikerler bir şeyler yaptılar ve Japon sürücü yeniden piste çıktı ancak çok geçmeden aracını pist üstünde durdurdu. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Verstappen sanal güvenlik aracı altında pite gelerek ikinci pit stopunu rahat bir şekilde yaptı ve yarış yeniden başladığında Hamilton'ın 12 sn civarında önündeydi. O bölümde sıralama Verstappen, Hamilton, Russell ve Leclerc şeklindeydi. Leclerc, sanal güvenlik aracından önce pite geldiği için kaybeden isim oldu.

Bir süre sonra Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ilk viraja gelirken pist üstünde durunca önce sarı bayraklar sallandı, ardından biraz geç de olsa güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Güvenlik aracı kararından sonra Red Bull lider Verstappen'i bir kez daha pite alarak yumuşak lastiklere geçirirken Mercedes hem Hamilton, hem de Russell'ı pistte tutarak ilk iki sıraya yükseldi. Bottas'ın aracının pist üstünden kaldırıldığı saniyelerde güvenlik aracı pit yolundan devam etti ve Mercedes, o an Hamilton'ı yola devam ettirirken Russell'ı yeni lastikler için pite aldı. Bu hamlenin ardından Verstappen Hamilton'ın arkasında 2. sıraya yükselirken Russell onun arkasında 3. sıraya geriledi.

Mercedes, Hamilton ile pist üstü pozisyon avantajını kaybetmek istemedi ancak bu karar Hamilton'ın aleyhine oldu. Yarışın yeniden başlamasının ardından Verstappen, ana düzlüğün sonunda Hamilton'ı geçerek yeniden liderliğe yükseldi ve Hollandalı pilot, kendi taraftarları önünde damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Russell, Verstappen'den 3 tur sonra takım arkadaşı Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışı Verstappen'in 4 sn arkasında ikinci sırada tamamladı.

Yarışın başında Verstappen'e yakın olan ancak turlar ilerledikçe gerilemekten kurtulamayan Leclerc, normal şartlarda podyuma çıkamayacak gibi duruyordu ancak yaşananların ardından 3. olarak hafta sonunu podyumda kapattı.

Güvenlik aracından sonra liderlikte bulunan ancak lastikleri değiştirmediği için telsizden zor durumda kalacağını söyleyen Hamilton, Verstappen'in ardından takım arkadaşına da geçilince telsizden kızdı ve her şeyi batırdıklarını söyledi. Hamilton güçlü götürdüğü yarışta böylece 4. olmuş oldu.

Yarışın olaylı isimlerinden olan Ferrari pilotu Carlos Sainz, podyum mücadelesi verebileceği yarışta gerilere düşerek yükselmek zorunda kaldı. İlk pit stopa gelmeden önce takım arkadaşı Leclerc'in arkasında 3. sırada bulunan Sainz, pite geldiğinde sol arka lastiği hazır olmadığı için uzun süre bekledi ve pitten çıktığında 11. sıraya kadar geriledi. Sainz yarış içerisinde yükselerek 5. sıraya kadar geldi ve damalı bayrağı 5. sırada gördü ancak son pit stopta güvensiz bir şekilde pitten çıkarıldığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası aldı ve 8. sıraya geriledi.

Sainz'ın geriye düşmesinin ardından Sergio Perez, Fernando Alonso ve Lando Norris birer sıra yükselerek 5., 6. ve 7. oldular.

Perez, sıralamalarda yaptığı kazanın ardından yarışa 5. sıradan başlamıştı ve ilk turlarda ön grup mücadelesine ortak olamadı. Erken pit yapan Perez, 8. sıraya kadar geriledi ancak pite gelen isimlerin ardından yeniden eski yerine geldi. Buna rağmen Perez podyum mücadelesinin uzağında kaldı ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Yarışa 13. sıradan başlayan Alpine pilotu Fernando Alonso, oldukça güçlü bir yarış ve stratejik hamlelerin ardından 6. olarak iyi bir sonuç elde ederken McLaren pilotu Lando Norris, yarışı başladığı gibi 7. sırada tamamlamış oldu. Norris, yarışın ilk turunda Russell'ı geçerek 6. sıraya yükselse de o pozisyonu korumayı başaramadı.

12. sıradan yarışa başlayan Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon 9. sırada yarışı tamamlarken günün son puanını kazanan isim Aston Martin'den Lance Stroll oldu.

AlphaTauri'den Pierre Gasly 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Williams'tan Alex Albon ve Haas'tan Mick Schumacher takip ettiler.

Yarışa 8. sıradan başlayan Schumacher, ilk pitler başlamadan önce 10. sıradaydı ve güçlü bir yarış geçiriyordu ancak Schumacher de Sainz gibi ilk pit stopta çok zaman kaybetti ve kendisinin arkasındaki isimlerin çoğuna geçilerek 18. sıraya kadar geriledi. Son turda Sebastian Vettel'i geçen Schumacher 13. sırada damalı bayrağı gördü.

İlk turda pist dışına çıkan Magnussen, Vettel'in arkasında 15. olurken onu Alfa Romeo'dan Zhou Guanyu ve McLaren'dan Daniel Ricciardo takip etti. Yarışı tamamlayabilen son isim Williams'tan Nicholas Latifi olurken yarışı tamamlayamayan isimler Bottas ve Tsunoda oldular.

Sezonun 15. yarışının ardından Leclerc ve Perez 201 puanla durumu eşitlerken Leclerc galibiyet fazlasıyla yeniden ikinci sıraya yükseldi. 10. galibiyetini alan şampiyona lideri Verstappen ise bu isimlerle puan farkını 109'a çıkardı. Russell ise 6. podyumu ile Sainz'ı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 511 puana yükseldi ve 376 puanlı Ferrari ile puan farkını 135'e yükseltirken Mercedes ile Ferrari arasındaki fark 30'a düştü.

Sezonun 16. yarışı olan İtalya GP, önümüzdeki hafta sonu Monza pistinde gerçekleştirilecek.