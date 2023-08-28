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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP, 'toplam geçiş' rekorunu kırdı

Zandvoort, F1'de geçişin zor olduğu bir pist olarak biliniyor. Ancak Pazar günkü Hollanda Grand Prix'si bir yarıştaki geçiş sayısı açısından tüm zamanların rekorunu kırdı.

Zeynep Taş
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Alex Albon, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the remainder of the field at the start

Pazar günkü 186 geçiş sayısı, Zandvoort'taki sürekli değişen hava koşullarının da yardımıyla; 2016 Çin Grand Prix'sindeki 170'lik rekoru geride bıraktı.

Hollanda'daki heyecanlı yarış sırasında sıralama sürekli olarak değişti ve yarışın ardından Hollanda Grand Prix'sinin aslında bir rekor kırdığı ortaya çıktı.

Hollanda Grand Prix'sinin ilk turu kuru zeminde başladı, ancak Zandvoort'un yağışlı olacağı kısa sürede anlaşıldı. Şiddetli bir sağanak yağıi bazı pilotları hemen pite girmeye zorladı.

Bu durum sıralamanın karışmasına neden oldu ve diğer pilotlar da kaçınılmaz olarak hava çok tehlikeli hale geldiğinde pite girmeyi tercih etti - tüm yağmur boyunca aynı yumuşak lastik setiyle 45 tur atan Alex Albon hariç.

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Reddit kullanıcısı 'catchingisonething', önceki iki Hollanda Grand Prix'sinde pistte kesinlikle daha az geçiş yapıldığına dikkat çekti. 2021'de 24 ve 2022'de 23 geçiş yapılırken, bu yılki toplam geçiş sayısı bu sayıları tamamen geride bıraktı.

Ayrıca üçüncü turdaki toplam 63 geçiş, tek bir turdaki geçiş sayısı açısından yeni bir F1 rekoru oldu ve ıslak Nurburgring'deki 2007 Avrupa Grand Prix'sinin 45 geçişe sahne olan yarışı geride bıraktı.

Fernando Alonso ise Alex Albon ve George Russell'ı çifte geçişiyle büyük bir övgü topladı. Alonso, herkes normal yarış çizgisinde yol tutuş mücadelesi verirken eğimli 3. virajı içeriden dönmeyi tercih etti.  

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