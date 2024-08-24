Hollanda GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turları, son antrenman seansının aksine güneşli hava ve kuru zemin şartlarında başladı. Yarış kontrol tarafından seanstaki yağmur ihtimalinin %40 olduğu bildirildi.

Q1

Piste ilk çıkanlar Hulkenberg ve Sauber pilotları oldu. Ardından birçok pilot sırasıyla piste çıkarak hızlı turlarını atmaya başladılar.

Q1'de Verstappen ve Williams'ın arabasını onararak yetiştirmeye çalıştığı Sargeant dışında bütün pilotlar ilk turlarını attıktan sonra Hamilton, Norris ve Piastri ilk 3'ü oluşturdu.Hamilton liderliği 1:11.375'lik süresiyle elde etti.

Verstappen attığı hızlı turla Hamilton'ın 0.018 saniye arkasında üçüncülüğe yerleşti. Q1'in yarısından fazlası geride kalırken Piastri, Gasly, Stroll, Hulkenberg, Albon, Leclerc, Russell, Perez, Magnussen, Alonso, Ocon ve Sainz sırasıyla ilk 15'i oluşturdular. Bu esnada Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Zhou ve zaman kaydedemeyen Sargeant elenme bölgesinde yer aldılar.

Son bölümde elenme bölgesine düşen Sainz, ilk bölümün sonunda attığı turla zirveye yerleşti ve Perez'i elenme bölgesine itti. Ancak arkadan gelen Perez hızlı turuyla liderliği almayı başardı. Russell da attığı turla ikinciliğe yerleşti.

Böylelikle Q1'in sonunda Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou ve hızlı tur zamanı kaydedemeyen Sargeant elenmiş oldu.

Q2

Ferrari pilotları ikinci bölümün başlamasını pit yolunun sonunda bekleyerek piste ilk çıkan pilotlar oldular. İlk hızlı tur zamanı eski set yumuşak lastiklerle Sainz'dan 1:11.835 ile geldi. Ardından takım arkadaşı Leclerc, 1:11.665'lik tur zamanıyla geçici olarak liderliğe yerleşti.

Ferrari pilotları ilk hızlı turlarını tamamladıktan sonra birçok pilot hızlı turlarını atmak üzere piste çıktılar. Verstappen, Piastri ve Norris gibi birçok pilot yeni set yumuşak lastikleri tercih etti.

Piastri, attığı 1:10.505'lik tur ile liderliği yerleşti. Verstappen, attığı turla Piastri'nin 0.3 saniye gerisinde kalarak ikinciliği aldı. Norris ise takım arkadaşından sadece 0.009 saniye önde liderliğe yerleşti.

Arka arkaya tur atan Russell ve Hamilton sırasıyla 3. ve 5'inciliğe yerleştiler.

İlk turlar geride kalırken Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hulkenberg ve Albon elenme bölgesinde yer aldılar.

İkinci bölümün bitimine yaklaşık 3,5 dakika kala pilotlar arka arkaya piste çıkmaya başladılar.

Hulkenberg attığı turla derecesini geliştirse de 11. sırada kaldı. Gasly ve Tsunoda derecelerini büyük ölçüde geliştirerek kendilerini 5. ve 6'ıncılığa attılar. Perez attığı turla 4. sıraya yerleşti.

Son bölümün en şaşırtıcı olayları elenme bölgesine itilen Hamilton ve Sainz'ın derecelerini yeterince geliştiremeyerek elenmeleri oldu. Sainz 11., Hamilton 12. olarak Q3'e kalamadılar.

Q3

Üçüncü kısımda ilk tur zamanı Piastri'den geldi, Verstappen attığı tur ile onun arkasına yerleşti. Ancak Norris 1:10074'lük zamanıyla takım arkadaşını 0.119, Verstappen'i 0.148 saniye geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Russell, Leclerc ve Gasly sırasıyla onları takip etti. Stroll, Perez, Alonso ve Albon 5 dakika geride kalırken henüz zaman turu kaydetmemişlerdi.

Alonso, attığı turla Leclerc'in önüne geçerek 5. sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 3 dakika kala pole pozisyonu için art arda hızlı turlar gelirken, Verstappen kısa süreliğine zirveye yerleşse de Norris kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti. Piastri attığı turla derecesini geliştirse de sırasını geliştiremedim ve 3. sırada kaldı. Russell son turuyla Perez'i aşağı iterek 4'üncülüğe yerleşti.

Böylece Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Perez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll ve Gasly sırasıyla ilk 10'u oluşturdular.

Yarış Gridi: