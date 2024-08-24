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Sıralama turları raporu
Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP Sıralama Turları: Norris pole'de, Verstappen ikinci!

2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris pole pozisyonuna ulaşırken, Max Verstappen ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turları, son antrenman seansının aksine güneşli hava ve kuru zemin şartlarında başladı. Yarış kontrol tarafından seanstaki yağmur ihtimalinin %40 olduğu bildirildi.

Q1

Piste ilk çıkanlar Hulkenberg ve Sauber pilotları oldu. Ardından birçok pilot sırasıyla piste çıkarak hızlı turlarını atmaya başladılar.

Q1'de Verstappen ve Williams'ın arabasını onararak yetiştirmeye çalıştığı Sargeant dışında bütün pilotlar ilk turlarını attıktan sonra Hamilton, Norris ve Piastri ilk 3'ü oluşturdu.Hamilton liderliği 1:11.375'lik süresiyle elde etti.

Verstappen attığı hızlı turla Hamilton'ın 0.018 saniye arkasında üçüncülüğe yerleşti. Q1'in yarısından fazlası geride kalırken Piastri, Gasly, Stroll, Hulkenberg, Albon, Leclerc, Russell, Perez, Magnussen, Alonso, Ocon ve Sainz  sırasıyla ilk 15'i oluşturdular. Bu esnada Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Zhou ve zaman kaydedemeyen Sargeant elenme bölgesinde yer aldılar.

Son bölümde elenme bölgesine düşen Sainz, ilk bölümün sonunda attığı turla zirveye yerleşti ve Perez'i elenme bölgesine itti. Ancak arkadan gelen Perez hızlı turuyla liderliği almayı başardı. Russell da attığı turla ikinciliğe yerleşti.

Böylelikle Q1'in sonunda Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou ve hızlı tur zamanı kaydedemeyen Sargeant elenmiş oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8

1'11.006

   215.931
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.043

1'11.049

 0.043 215.800
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.321

1'11.327

 0.278 214.959
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.364

1'11.370

 0.043 214.829
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 7

+0.369

1'11.375

 0.005 214.814
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 5

+0.371

1'11.377

 0.002 214.808
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 5

+0.387

1'11.393

 0.016 214.760
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 7

+0.487

1'11.493

 0.100 214.460
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.497

1'11.503

 0.010 214.430
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+0.512

1'11.518

 0.015 214.385
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.535

1'11.541

 0.023 214.316
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.597

1'11.603

 0.062 214.130
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.624

1'11.630

 0.027 214.049
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.712

1'11.718

 0.088 213.787
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 11

+0.826

1'11.832

 0.114 213.448
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.937

1'11.943

 0.111 213.118
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.989

1'11.995

 0.052 212.964
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 9

+1.162

1'12.168

 0.173 212.454
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+2.255

1'13.261

 1.093 209.284
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 0

 

    
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Q2

Ferrari pilotları ikinci bölümün başlamasını pit yolunun sonunda bekleyerek piste ilk çıkan pilotlar oldular. İlk hızlı tur zamanı eski set yumuşak lastiklerle Sainz'dan 1:11.835 ile geldi. Ardından takım arkadaşı Leclerc, 1:11.665'lik tur zamanıyla geçici olarak liderliğe yerleşti.

Ferrari pilotları ilk hızlı turlarını tamamladıktan sonra birçok pilot hızlı turlarını atmak üzere piste çıktılar. Verstappen, Piastri ve Norris gibi birçok pilot yeni set yumuşak lastikleri tercih etti.

Piastri, attığı 1:10.505'lik tur ile liderliği yerleşti. Verstappen, attığı turla Piastri'nin 0.3 saniye gerisinde kalarak ikinciliği aldı. Norris ise takım arkadaşından sadece 0.009 saniye önde liderliğe yerleşti. 

Arka arkaya tur atan Russell ve Hamilton sırasıyla 3. ve 5'inciliğe yerleştiler. 

İlk turlar geride kalırken Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hulkenberg ve Albon elenme bölgesinde yer aldılar.

İkinci bölümün bitimine yaklaşık 3,5 dakika kala pilotlar arka arkaya piste çıkmaya başladılar.

Hulkenberg attığı turla derecesini geliştirse de 11. sırada kaldı. Gasly ve Tsunoda derecelerini büyük ölçüde geliştirerek kendilerini 5. ve 6'ıncılığa attılar. Perez attığı turla 4. sıraya yerleşti.

Son bölümün en şaşırtıcı olayları elenme bölgesine itilen Hamilton ve Sainz'ın derecelerini yeterince geliştiremeyerek elenmeleri oldu. Sainz 11., Hamilton 12. olarak Q3'e kalamadılar.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

1'10.496

   217.493
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.009

1'10.505

 0.009 217.465
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.056

1'10.552

 0.047 217.320
4 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.165

1'10.661

 0.109 216.985
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.182

1'10.678

 0.017 216.933
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.193

1'10.689

 0.011 216.899
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.272

1'10.768

 0.079 216.657
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+0.315

1'10.811

 0.043 216.525
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.319

1'10.815

 0.004 216.513
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.349

1'10.845

 0.030 216.421
11 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.418

1'10.914

 0.069 216.211
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.452

1'10.948

 0.034 216.107
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.459

1'10.955

 0.007 216.086
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.719

1'11.215

 0.260 215.297
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.799

1'11.295

 0.080 215.055
Tüm sonuçları görüntüle  

Q3

Üçüncü kısımda ilk tur zamanı Piastri'den geldi, Verstappen attığı tur ile onun arkasına yerleşti. Ancak Norris 1:10074'lük zamanıyla takım arkadaşını 0.119, Verstappen'i 0.148 saniye geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Russell, Leclerc ve Gasly sırasıyla onları takip etti. Stroll, Perez, Alonso ve Albon 5 dakika geride kalırken henüz zaman turu kaydetmemişlerdi.

Alonso, attığı turla Leclerc'in önüne geçerek 5. sıraya yerleşti.

Seansın bitimine 3 dakika kala pole pozisyonu için art arda hızlı turlar gelirken, Verstappen kısa süreliğine zirveye yerleşse de Norris kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti. Piastri attığı turla derecesini geliştirse de sırasını geliştiremedim ve 3. sırada kaldı. Russell son turuyla Perez'i aşağı iterek 4'üncülüğe yerleşti.

Böylece  Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Perez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll ve Gasly sırasıyla ilk 10'u oluşturdular.

   
1
 - 
4
   
 
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'09.673

   220.062
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.356

1'10.029

 0.356 218.943
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.499

1'10.172

 0.143 218.497
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.571

1'10.244

 0.072 218.273
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.743

1'10.416

 0.172 217.740
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.909

1'10.582

 0.166 217.228
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.960

1'10.633

 0.051 217.071
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 3

+0.980

1'10.653

 0.020 217.009
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

+1.184

1'10.857

 0.204 216.385
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.304

1'10.977

 0.120 216.019
Tüm sonuçları görüntüle  

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'09.673

 220.062
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.356

1'10.029

 218.943
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.499

1'10.172

 218.497
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.571

1'10.244

 218.273
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.743

1'10.416

 217.740
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.909

1'10.582

 217.228
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.960

1'10.633

 217.071
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.980

1'10.653

 217.009
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.184

1'10.857

 216.385
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.304

1'10.977

 216.019
11 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+1.241

1'10.914

 216.211
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+1.275

1'10.948

 216.107
13 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.282

1'10.955

 216.086
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.542

1'11.215

 215.297
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.622

1'11.295

 215.055
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+2.270

1'11.943

 213.118
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+2.322

1'11.995

 212.964
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+2.495

1'12.168

 212.454
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+3.588

1'13.261

 209.284
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

 

  
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