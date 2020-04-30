Hollanda GP, seyircisiz yarış ihtimalini artık dikkate alıyor

Hollanda GP patronu Jan Lammers, daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 Hollanda GP'nin seyircisiz şekilde gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını söylemişti.

Lammers, Zandvoort'un Avusturya, Silverstone ve başka yerlerde planlanan seyircisiz yarışlarla ilgilenmediğini belirtmiş ve şu anda bir karar almanın imkansız olduğunu dile getirmişti.

Ama şimdi bu fikre daha açık olduğunu söylüyor.

Ziggo Sport'a konuşan Lammers, “Eğer böyle bir şey olacaksa, yarışın Eylül başlarında gerçekleşmesi gerekecek."

“Şimdi elbette, hükümetin aldığı kararlara ek olarak, taraftarların duygularını da karşılayacak seçenekleri araştırmaya devam ediyoruz."

“Seyircisiz bir yarış mümkün mü? Yoksa yarışı gelecek yıla ertelemek taraftarlar için daha iyi bir mi fikir?"

“Halk buna açıksa biz de öyleyiz. Zandvoort'ta yarış boş tribünler önünde yapılacaksa, bunun nedeni sadece taraftarların bunu istemesi olacak. Böyle bir durumda, bir yarış gerçekleştirme olasılığını düşünmeye hazırız."

“Yine de her şey sağlık komitelerine bağlı. İzin verilmezse, olmayacak. Elbette sahil beldesi Zandvoort'a da uyması gerekiyor. Sadece beklemek ve görmek zorundayız. ”

Ancak tüm ticari modelin değişmesi gerektiğini belirtti ve bunun Liberty Media'ya pahalıya patlayacağını dile getirdi.

Lammers, “Şimdi en zor görev onların. Hiçbir taraftarın olmayacağı yarı yarıya yarışla, bir takvim oluşturmaları gerekiyor."

“Şampiyona sahiplerinin sadece Zandvoort'a değil, diğer ülkelerdeki yarış pistlerine de ödeme yapmak zorunda kalacağı oldukça büyük meblağlardan bahsediyoruz."

"Her şey FOM'un cebinin ne kadar derin olduğuna ve bu zorlu dönemde ne kadar büyük yüklere dayanabileceklerine bağlı olacak."

“Sezonun başlaması gereken Avusturya'da, Red Bull yardımcı olabilir. Kesinlikle açılış yarışına sahip olmak muazzam ticari değere sahip olacak." dedi.