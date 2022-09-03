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Formula 1 / Hollanda GP Antrenman raporu

Hollanda GP: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazandı!

2022 Formula 1 sezonunun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

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Hollanda GP: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazandı!
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Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un birbirlerine çok yakın olması bekleniyordu. Öyle de oldu; sıralama turlarının tüm bölümlerinde üç takım pilotları kıyasıya bir rekabete girdiler ve bu mücadelenin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. 

Pazar günkü yarışta Verstappen'in yanında şampiyona lideri Charles Leclerc olacak.

4 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek olan Hollanda Grand Prix'si TSi 16:00'da başlayacak.

Yarış gridi:

Geliyor...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, Mercedes ve Red Bull pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris, Haas'tan Mick Schumacher, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Aston Martin'den Lance Stroll kaldı.

İlk zaman turu denemelerinin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:10.456 ile lider, Max Verstappen ise 0.059 saniye geride ikinci sıradaydı. Yakın ön bölümde ilk dört isim sadece 0.291 saniye içerisinde dizildi.

Fakat ikinci denemelerde Verstappen harika bir tur çıkardı ve 1:10.342 yaparak, Leclerc'in 0.021 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc son turunda orta sektörde kaybettiği zamanın ardından ikinci olurken, Carlos Sainz son turunda derecesini geliştirse de 0.092 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Mercedes'in tek turda zorlandığı Zandvoort'ta 0.306 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez, son zaman turunda daha iyi bir dereceyle gelirken son virajda spin attı ve yolda kaldı. Bu yüzden de derecesini geliştiremedi ve beşinci sırada yer aldı.

George Russell son zaman turunu Perez'in son virajdaki spini yüzünden tamamlayamadı ve altıncı sırada yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris yedinci olurken, sıralama turlarının yıldızları arasında yer alan Mick Schumacher sekizinci, Yuki Tsunoda dokuzuncu ve son bölüme kalmasına rağmen aracında problem yaşayan ve zaman turu kaydedemeyen Lance Stroll 10. oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'10.342  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'10.363 0.021
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'10.434 0.092
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'10.648 0.306
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'11.077 0.735
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'11.147 0.805
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'11.174 0.832
8 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'11.442 1.100
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'12.556 2.214
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 0    
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Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Sainz lider, Alpine pilotları elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Carlos Sainz 1:10.856'lık turuyla bu bölümü lider tamamlarken, George Russell 0.010 saniye geride ikinci ve Max Verstappen 0.113 saniye geride üçüncü oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yakın mücadelede son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı ve 11. oldu.

Seansın en büyük sürprizi hiç şüphesiz Alpine pilotlarının ikisinin de ikinci bölümde elenmesiydi. Esteban Ocon son bölüme kalmayı 0.2 saniye ile kaçırıp 12. olurken, Fernando Alonso son turunda trafikte kalınca Ocon'un 0.008 saniye gerisinde kaldı ve 13. oldu.

Ayrıca Zhou Guanyu ve Alex Albon da ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'10.814  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'10.824 0.010
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'10.927 0.113
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'10.988 0.174
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'11.075 0.261
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'11.116 0.302
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 5 1'11.314 0.500
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 5 1'11.416 0.602
9 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'11.420 0.606
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'11.428 0.614
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'11.512 0.698
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'11.605 0.791
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'11.613 0.799
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'11.704 0.890
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 7 1'11.802 0.988
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen, Hamilton'ın önünde en hızlısı!

Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü olaysız geçti ve tüm sürücüler sorunsuz şekilde turlarını tamamladılar.

Yakın mücadelede Max Verstappen 1:11.317 ile en hızlı isim olurken, Lewis Hamilton son zaman turuyla 0.014 saniye geride ikinci oldu.

Seansın son anlarında dereceler hızla gelişti ve Yuki Tsunoda, hızlanan pistte 0.110 saniye geride üçüncü olarak sürprize imza attı.

Charles Leclerc'in 0.126 saniye geride dördüncü olduğu seansta Lando Norris 0.239 saniye geride beşinci oldu.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun yaklaşık 0.1 saniye gerisinde kalmasının ardından 16. oldu ve ilk bölümde elendi.

Kevin Magnussen son turundaki hatasının ardından 17. olup, ilk bölümde elenenler arasında yer alırken, iyi bir hafta sonu geçirmeyi uman Daniel Ricciardo 18. ve çok iyi bir turla gelmesine rağmen son virajda hata yaparak çakıl havuzuna giren Sebastian Vettel 19. oldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi ise en hızlı turunda 2 saniye geride kaldı ve son sırada yer aldı. 

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'11.317  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'11.331 0.014
3 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 9 1'11.427 0.110
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'11.443 0.126
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'11.556 0.239
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'11.561 0.244
7 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 1'11.568 0.251
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 8 1'11.641 0.324
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'11.667 0.350
10 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 9 1'11.695 0.378
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 9 1'11.705 0.388
12 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'11.741 0.424
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'11.748 0.431
14 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'11.767 0.450
15 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 9 1'11.826 0.509
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 9 1'11.961 0.644
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 1'12.041 0.724
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'12.081 0.764
19 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 8 1'12.391 1.074
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 5 1'13.353 2.036
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Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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