Hollanda GP: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazandı!

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Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un birbirlerine çok yakın olması bekleniyordu. Öyle de oldu; sıralama turlarının tüm bölümlerinde üç takım pilotları kıyasıya bir rekabete girdiler ve bu mücadelenin galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Pazar günkü yarışta Verstappen'in yanında şampiyona lideri Charles Leclerc olacak.

4 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek olan Hollanda Grand Prix'si TSi 16:00'da başlayacak.

Yarış gridi:

Geliyor...

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, Mercedes ve Red Bull pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris, Haas'tan Mick Schumacher, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Aston Martin'den Lance Stroll kaldı.

İlk zaman turu denemelerinin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:10.456 ile lider, Max Verstappen ise 0.059 saniye geride ikinci sıradaydı. Yakın ön bölümde ilk dört isim sadece 0.291 saniye içerisinde dizildi.

Fakat ikinci denemelerde Verstappen harika bir tur çıkardı ve 1:10.342 yaparak, Leclerc'in 0.021 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc son turunda orta sektörde kaybettiği zamanın ardından ikinci olurken, Carlos Sainz son turunda derecesini geliştirse de 0.092 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Mercedes'in tek turda zorlandığı Zandvoort'ta 0.306 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Sergio Perez, son zaman turunda daha iyi bir dereceyle gelirken son virajda spin attı ve yolda kaldı. Bu yüzden de derecesini geliştiremedi ve beşinci sırada yer aldı.

George Russell son zaman turunu Perez'in son virajdaki spini yüzünden tamamlayamadı ve altıncı sırada yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris yedinci olurken, sıralama turlarının yıldızları arasında yer alan Mick Schumacher sekizinci, Yuki Tsunoda dokuzuncu ve son bölüme kalmasına rağmen aracında problem yaşayan ve zaman turu kaydedemeyen Lance Stroll 10. oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Sainz lider, Alpine pilotları elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Carlos Sainz 1:10.856'lık turuyla bu bölümü lider tamamlarken, George Russell 0.010 saniye geride ikinci ve Max Verstappen 0.113 saniye geride üçüncü oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yakın mücadelede son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdı ve 11. oldu.

Seansın en büyük sürprizi hiç şüphesiz Alpine pilotlarının ikisinin de ikinci bölümde elenmesiydi. Esteban Ocon son bölüme kalmayı 0.2 saniye ile kaçırıp 12. olurken, Fernando Alonso son turunda trafikte kalınca Ocon'un 0.008 saniye gerisinde kaldı ve 13. oldu.

Ayrıca Zhou Guanyu ve Alex Albon da ilk 15'i tamamlayan sürücüler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen, Hamilton'ın önünde en hızlısı!

Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümü olaysız geçti ve tüm sürücüler sorunsuz şekilde turlarını tamamladılar.

Yakın mücadelede Max Verstappen 1:11.317 ile en hızlı isim olurken, Lewis Hamilton son zaman turuyla 0.014 saniye geride ikinci oldu.

Seansın son anlarında dereceler hızla gelişti ve Yuki Tsunoda, hızlanan pistte 0.110 saniye geride üçüncü olarak sürprize imza attı.

Charles Leclerc'in 0.126 saniye geride dördüncü olduğu seansta Lando Norris 0.239 saniye geride beşinci oldu.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, takım arkadaşı Zhou Guanyu'nun yaklaşık 0.1 saniye gerisinde kalmasının ardından 16. oldu ve ilk bölümde elendi.

Kevin Magnussen son turundaki hatasının ardından 17. olup, ilk bölümde elenenler arasında yer alırken, iyi bir hafta sonu geçirmeyi uman Daniel Ricciardo 18. ve çok iyi bir turla gelmesine rağmen son virajda hata yaparak çakıl havuzuna giren Sebastian Vettel 19. oldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi ise en hızlı turunda 2 saniye geride kaldı ve son sırada yer aldı.

İlk bölüm sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images