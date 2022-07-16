Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm" Sonraki / Sainz, Tenerife pistinin açılışına katılacak
Formula 1 Haberler

Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor

Hollanda Grand Prix'si her halükarda 2022 ve 2023'te takvimde kalacak. 2024 ve 2025'te Formula 1 yarışı düzenleme opsiyonları da var ancak organizatörler, durumun gerçekten böyle olup olmayacağı konusunda Kasım ayına kadar kesin bir cevap almayı umuyorlar.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Abdullah Çelik
Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor
Haberi dinle

Formula 1 geçen yıl 36 yıllık aranın ardından Zandvoort'a geri döndü ve tamamen dolu tribünler önünde gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'si, hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşti.

Yarışın ardındaki organizatörler övgü yağmuruna tutulurken, gelecek için adeta bir standart belirlemiş oldular.

Bu nedenle Formula 1, Zandvoort'ta uzun süre kalmak istiyor ve en azından 2022 ila 2023 yıllarında yarış olacağı kesin.

Hollanda'nın 2024 ve 2025 yılları için sözleşme uzatma opsiyonu var fakat bu opsiyon henüz kullanılmadı.

Motorsport.com'a konuşan pist direktörü Robert van Overdijk, "2022 yarışından önce bu konuda herhangi bir adım atılmayacağını açıklayabilirim."

"Önce bir sonraki yarışa odaklanacağız. Ondan sonra görüşmeler yoğunlaşacak. Bu kesin bir son tarih değil ama 1 Kasım civarına kadar kesinlik kazanmasını bekliyoruz."

"Yine de beni 30 Ekim'de aramayın! Konunun kasım ayı başlarında netleşmesini bekliyoruz." dedi.

Hem Circuit Zandvoort hem de Formula 1, Hollanda Grand Prix'sini sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgileniyor gibi görünüyor.

Van Overdijk, "Harika bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim ancak ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz çünkü sadece bir yarış düzenledik."

"Bu yıl yine harika bir yarış düzenlemeye çalışacağız. Artık ana sponsorlarımızla görüşüyoruz ve bilet satışları konusunda pek fazla endişemiz yok."

"2022 biletleri tamamen tükendi ve 2023 de aşağı yukarı tamamen tükendi. Satışa sunulacak biletler oldukça sınırlı olacak. Fakat yine de sadece bilet alanlara değil, aynı zamanda sadık partnerlere de ihtiyacımız var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm"
Önceki haber

Alonso: "Bu yıl en iyi seviyeme geri döndüm"
Sonraki haber

Sainz, Tenerife pistinin açılışına katılacak

Sainz, Tenerife pistinin açılışına katılacak
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Rosberg: "Schumacher'in en iyi takımlara geçişini konuşmak için erken"
Formula 1

Rosberg: "Schumacher'in en iyi takımlara geçişini konuşmak için erken"

Steiner: "Schumacher, Verstappen ile olan savaşından dersler çıkardı" Avusturya GP
Formula 1

Steiner: "Schumacher, Verstappen ile olan savaşından dersler çıkardı"

Norris: "Sosis kerbler kaldırılmalı"
Formula 1

Norris: "Sosis kerbler kaldırılmalı"

Son Haberler

Leclerc: "Endişe verici dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Endişe verici dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız"

Charles Leclerc, Ferrari'yi performans anlamında överken, dayanıklılık anlamında sorunların en kısa sürede çözülmesini umut ediyor.

Sainz: “Ferrari'nin strateji için pilotlarına güvenmesi gerekiyor”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “Ferrari'nin strateji için pilotlarına güvenmesi gerekiyor”

Carlos Sainz, önceliğinin her zaman Ferrari'nin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek olduğunu ancak bazen pilotların kendi kararlarına güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Domenicali'nin sprint yarışı için doğru yerleri seçeceğine inanıyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avusturya Grand Prix'sinde verilen karışık tepkilerin ardından, Formula 1 patronu Stefano Domenicali'nin gelecekteki sprint yarışları için doğru yerleri seçeceğine inanıyor.

Verstappen: "Perez'in çok hızlı olduğunu her zaman biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Perez'in çok hızlı olduğunu her zaman biliyordum"

Max Verstappen, Sergio Perez'in Red Bull'da iyi olmasına şaşırmadığını çünkü onun hızlı bir pilot olduğunu bildiğini söyled

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.