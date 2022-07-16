Hollanda GP organizatörleri, 2024 ve 2025 için Kasım ayına kadar haber bekliyor

Haberi dinle

Formula 1 geçen yıl 36 yıllık aranın ardından Zandvoort'a geri döndü ve tamamen dolu tribünler önünde gerçekleştirilen Hollanda Grand Prix'si, hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşti.

Yarışın ardındaki organizatörler övgü yağmuruna tutulurken, gelecek için adeta bir standart belirlemiş oldular.

Bu nedenle Formula 1, Zandvoort'ta uzun süre kalmak istiyor ve en azından 2022 ila 2023 yıllarında yarış olacağı kesin.

Hollanda'nın 2024 ve 2025 yılları için sözleşme uzatma opsiyonu var fakat bu opsiyon henüz kullanılmadı.

Motorsport.com'a konuşan pist direktörü Robert van Overdijk, "2022 yarışından önce bu konuda herhangi bir adım atılmayacağını açıklayabilirim."

"Önce bir sonraki yarışa odaklanacağız. Ondan sonra görüşmeler yoğunlaşacak. Bu kesin bir son tarih değil ama 1 Kasım civarına kadar kesinlik kazanmasını bekliyoruz."

"Yine de beni 30 Ekim'de aramayın! Konunun kasım ayı başlarında netleşmesini bekliyoruz." dedi.

Hem Circuit Zandvoort hem de Formula 1, Hollanda Grand Prix'sini sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgileniyor gibi görünüyor.

Van Overdijk, "Harika bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim ancak ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz çünkü sadece bir yarış düzenledik."

"Bu yıl yine harika bir yarış düzenlemeye çalışacağız. Artık ana sponsorlarımızla görüşüyoruz ve bilet satışları konusunda pek fazla endişemiz yok."

"2022 biletleri tamamen tükendi ve 2023 de aşağı yukarı tamamen tükendi. Satışa sunulacak biletler oldukça sınırlı olacak. Fakat yine de sadece bilet alanlara değil, aynı zamanda sadık partnerlere de ihtiyacımız var." dedi.