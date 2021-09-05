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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Hollanda Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.

1

  Max Verstappen
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

5

  Charles Leclerc
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

7

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Fernando Alonso
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

11

 

  George Russell
(Williams)

 



 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

15

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Poland Robert Kubica
(Alfa Romeo)

17

  Mick Schumacher
(Haas)

 

 



 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nikita Mazepin
(Haas)

19

 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 



 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

 

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Perez ve Latifi, Hollanda Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak

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Perez ve Latifi, Hollanda Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak
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