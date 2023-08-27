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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP öncesi: Yarış gridi

2023 Hollanda Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Lando Norris olacak.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

5

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

7

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

9

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

11

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

13

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

15

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

17

  Yuki Tsunoda
 (AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

19

  Liam Lawson
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

  Kevin Magnussen
(Haas)

 

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Magnussen güç ünitesi ve vites kutusu değiştirdi, yarışa pit yolundan başlayacak

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