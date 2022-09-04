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Formula 1 / Hollanda GP Sonuçlar

Hollanda GP öncesi: Yarış gridi

2022 Hollanda Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Hollanda GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

9

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

13

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

19

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)
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