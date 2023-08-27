Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Hollanda GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından sürücülerin hepsi derecesini geliştirdi.
En büyük gelişime ise 8.6 saniye daha iyi bir tur çıkaran Lando Norris imza attı.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:20.965
|1:18.856 (-2.109s)
|1:10.567 (-8.289s)
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:21.276
|1:19.769 (-1.507s)
|1:11.104 (-8.665s)
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:21.345
|1:19.620 (-1.725s)
|1:11.294 (-8.326s)
|4
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:20.939
|1:19.399 (-1.540s)
|1:11.419 (-7.980s)
|5
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:21.840
|1:19.429 (-2.411s)
|1:11.506 (-7.923s)
|6
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:21.321
|1:19.929 (-1.392s)
|1:11.754 (-8.175s)
|7
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:21.972
|1:19.856 (-2.116s)
|1:11.880 (-7.976s)
|8
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:21.231
|1:19.392 (-1.839s)
|1:11.938 (-7.454s)
|9
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:22.019
|1:19.600 (-2.419s)
|1:12.665 (-6.935s)
|10
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|1:22.036
|1:20.067 (-1.969s)
|1:16.748 (-3.319s)
|11
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:21.570
|1:20.121 (-1.449s)
|12
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:21.735
|1:20.128 (-1.607s)
|13
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:21.919
|1:20.151 (-1.768s)
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:21.781
|1:20.230 (-1.551s)
|15
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|1:21.891
|1:20.250 (-1.641s)
|16
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:22.067
|17
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:22.110
|18
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:22.192
|19
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:22.260
|20
|40
|Liam Lawson
|AlphaTauri
|1:23.420
Sıralama turlarında ilk sektörün en hızlı ismi Lando Norris olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Max Verstappen zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Poz.
|No
|Sürücü
|1. sektör
|2sektör
|3sektör
|İdeal tur
|İdeal turla fark
|1
|1
|Max Verstappen
|24.324 (2)
|24.504 (1)
|21.739 (1)
|1:10.567
|–
|2
|4
|Lando Norris
|24.287 (1)
|24.818 (3)
|21.943 (3)
|1:11.048
|0.056
|3
|63
|George Russell
|24.649 (5)
|24.625 (2)
|22.02 (6)
|1:11.294
|–
|4
|23
|Alexander Albon
|24.449 (3)
|25.014 (6)
|21.956 (4)
|1:11.419
|–
|5
|14
|Fernando Alonso
|24.63 (4)
|24.994 (4)
|21.882 (2)
|1:11.506
|–
|6
|55
|Carlos Sainz Jnr
|24.693 (7)
|25.035 (7)
|22.026 (7)
|1:11.754
|–
|7
|11
|Sergio Perez
|24.895 (8)
|24.996 (5)
|21.989 (5)
|1:11.880
|–
|8
|81
|Oscar Piastri
|24.657 (6)
|25.047 (8)
|22.179 (8)
|1:11.883
|0.055
|9
|16
|Charles Leclerc
|24.999 (9)
|25.086 (9)
|22.393 (9)
|1:12.478
|0.187
|10
|2
|Logan Sargeant
|27.083 (10)
|26.472 (10)
|23.193 (10)
|1:16.748
|–
|11
|22
|Yuki Tsunoda
|27.764 (14)
|27.244 (11)
|25.006 (13)
|1:20.014
|0.216
|12
|18
|Lance Stroll
|27.743 (13)
|27.406 (13)
|24.957 (12)
|1:20.106
|0.015
|13
|10
|Pierre Gasly
|27.411 (11)
|27.586 (15)
|25.123 (14)
|1:20.120
|0.008
|14
|44
|Lewis Hamilton
|27.416 (12)
|27.366 (12)
|25.369 (15)
|1:20.151
|–
|15
|27
|Nico Hulkenberg
|28.046 (15)
|27.465 (14)
|24.739 (11)
|1:20.250
|–
|16
|24
|Zhou Guanyu
|28.282 (17)
|27.591 (16)
|25.807 (19)
|1:21.680
|0.387
|17
|31
|Esteban Ocon
|28.265 (16)
|28.164 (18)
|25.667 (17)
|1:22.096
|0.014
|18
|20
|Kevin Magnussen
|28.484 (18)
|28.206 (19)
|25.464 (16)
|1:22.154
|0.038
|19
|77
|Valtteri Bottas
|28.629 (20)
|27.829 (17)
|25.752 (18)
|1:22.210
|0.050
|20
|40
|Liam Lawson
|28.601 (19)
|28.57 (20)
|26.015 (20)
|1:23.186
|
0.234
Hız ölçüm noktasında zirvede Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı.
Leclerc, hız ölçüm noktasında 328.6 km/s hıza çıktı. Onu 1.6 km/s geriden Max Verstappen takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Şasi
|Hız kph (mph)
|1
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|328.6 (204.2)
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda RBPT
|RB19
|327.0 (203.2)
|3
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|326.7 (203.0)
|4
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda RBPT
|RB19
|326.1 (202.6)
|5
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|FW45
|322.3 (200.3)
|6
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|322.2 (200.2)
|7
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|FW45
|321.7 (199.9)
|8
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|320.6 (199.2)
|9
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|319.7 (198.7)
|10
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|318.3 (197.8)
|11
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|A523
|299.4 (186.0)
|12
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|298.4 (185.4)
|13
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda RBPT
|AT04
|298.1 (185.2)
|14
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|296.0 (183.9)
|15
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|295.2 (183.4)
|16
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|292.5 (181.8)
|17
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|291.1 (180.9)
|18
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|A523
|286.9 (178.3)
|19
|40
|Liam Lawson
|AlphaTauri
|Honda RBPT
|AT04
|285.7 (177.5)
|20
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|282.5 (175.5)
Son Haberler
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar