Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari gibi Mercedes de Renault motorunun gelişimine karşı çıktı
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Hollanda GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sıralama turlarının son bölümünde kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından sürücülerin hepsi derecesini geliştirdi.

En büyük gelişime ise 8.6 saniye daha iyi bir tur çıkaran Lando Norris imza attı.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 1 Max Verstappen Red Bull 1:20.965 1:18.856 (-2.109s) 1:10.567 (-8.289s)
2 4 Lando Norris McLaren 1:21.276 1:19.769 (-1.507s) 1:11.104 (-8.665s)
3 63 George Russell Mercedes 1:21.345 1:19.620 (-1.725s) 1:11.294 (-8.326s)
4 23 Alexander Albon Williams 1:20.939 1:19.399 (-1.540s) 1:11.419 (-7.980s)
5 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.840 1:19.429 (-2.411s) 1:11.506 (-7.923s)
6 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:21.321 1:19.929 (-1.392s) 1:11.754 (-8.175s)
7 11 Sergio Perez Red Bull 1:21.972 1:19.856 (-2.116s) 1:11.880 (-7.976s)
8 81 Oscar Piastri McLaren 1:21.231 1:19.392 (-1.839s) 1:11.938 (-7.454s)
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:22.019 1:19.600 (-2.419s) 1:12.665 (-6.935s)
10 2 Logan Sargeant Williams 1:22.036 1:20.067 (-1.969s) 1:16.748 (-3.319s)
11 18 Lance Stroll Aston Martin 1:21.570 1:20.121 (-1.449s)  
12 10 Pierre Gasly Alpine 1:21.735 1:20.128 (-1.607s)  
13 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.919 1:20.151 (-1.768s)  
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.781 1:20.230 (-1.551s)  
15 27 Nico Hulkenberg Haas 1:21.891 1:20.250 (-1.641s)  
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:22.067    
17 31 Esteban Ocon Alpine 1:22.110    
18 20 Kevin Magnussen Haas 1:22.192    
19 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.260    
20 40 Liam Lawson AlphaTauri 1:23.420  

 

Sıralama turlarında ilk sektörün en hızlı ismi Lando Norris olurken, ikinci ve üçüncü sektörde Max Verstappen zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Poz. No Sürücü 1. sektör 2sektör 3sektör İdeal tur İdeal turla fark
1 1 Max Verstappen 24.324 (2) 24.504 (1) 21.739 (1) 1:10.567
2 4 Lando Norris 24.287 (1) 24.818 (3) 21.943 (3) 1:11.048 0.056
3 63 George Russell 24.649 (5) 24.625 (2) 22.02 (6) 1:11.294
4 23 Alexander Albon 24.449 (3) 25.014 (6) 21.956 (4) 1:11.419
5 14 Fernando Alonso 24.63 (4) 24.994 (4) 21.882 (2) 1:11.506
6 55 Carlos Sainz Jnr 24.693 (7) 25.035 (7) 22.026 (7) 1:11.754
7 11 Sergio Perez 24.895 (8) 24.996 (5) 21.989 (5) 1:11.880
8 81 Oscar Piastri 24.657 (6) 25.047 (8) 22.179 (8) 1:11.883 0.055
9 16 Charles Leclerc 24.999 (9) 25.086 (9) 22.393 (9) 1:12.478 0.187
10 2 Logan Sargeant 27.083 (10) 26.472 (10) 23.193 (10) 1:16.748
11 22 Yuki Tsunoda 27.764 (14) 27.244 (11) 25.006 (13) 1:20.014 0.216
12 18 Lance Stroll 27.743 (13) 27.406 (13) 24.957 (12) 1:20.106 0.015
13 10 Pierre Gasly 27.411 (11) 27.586 (15) 25.123 (14) 1:20.120 0.008
14 44 Lewis Hamilton 27.416 (12) 27.366 (12) 25.369 (15) 1:20.151
15 27 Nico Hulkenberg 28.046 (15) 27.465 (14) 24.739 (11) 1:20.250
16 24 Zhou Guanyu 28.282 (17) 27.591 (16) 25.807 (19) 1:21.680 0.387
17 31 Esteban Ocon 28.265 (16) 28.164 (18) 25.667 (17) 1:22.096 0.014
18 20 Kevin Magnussen 28.484 (18) 28.206 (19) 25.464 (16) 1:22.154 0.038
19 77 Valtteri Bottas 28.629 (20) 27.829 (17) 25.752 (18) 1:22.210 0.050
20 40 Liam Lawson 28.601 (19) 28.57 (20) 26.015 (20) 1:23.186

0.234

 

 

Hız ölçüm noktasında zirvede Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı.

Leclerc, hız ölçüm noktasında 328.6 km/s hıza çıktı. Onu 1.6 km/s geriden Max Verstappen takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. No Sürücü Araç Motor Şasi Hız kph (mph)
1 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari SF-23 328.6 (204.2)
2 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT RB19 327.0 (203.2)
3 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari SF-23 326.7 (203.0)
4 11 Sergio Perez Red Bull Honda RBPT RB19 326.1 (202.6)
5 2 Logan Sargeant Williams Mercedes FW45 322.3 (200.3)
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR23 322.2 (200.2)
7 23 Alexander Albon Williams Mercedes FW45 321.7 (199.9)
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL60 320.6 (199.2)
9 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL60 319.7 (198.7)
10 63 George Russell Mercedes Mercedes W14 318.3 (197.8)
11 10 Pierre Gasly Alpine Renault A523 299.4 (186.0)
12 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR23 298.4 (185.4)
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT AT04 298.1 (185.2)
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C43 296.0 (183.9)
15 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes W14 295.2 (183.4)
16 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari VF-23 292.5 (181.8)
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-23 291.1 (180.9)
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault A523 286.9 (178.3)
19 40 Liam Lawson AlphaTauri Honda RBPT AT04 285.7 (177.5)
20 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari C43 282.5 (175.5)
paylaşım
yorumlar

Ferrari gibi Mercedes de Renault motorunun gelişimine karşı çıktı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu

Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu

Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu Ricciardo elindeki hasar nedeniyle ameliyat oldu

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber" Alonso: "Güncellemelerin işe yaraması gelecek için iyi bir haber"

Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım"

Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım"

Formula 1
Hollanda GP

Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım" Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım"

Son Haberler

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

F1 Formula 1

Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık" Wolff: "Yarışta takım olarak kesinlikle vasatın altındaydık"

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık" Hamilton: "Bugün Verstappen'i zorlayabilecek hızdaydık"

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık" Sainz: "Mutluyum çünkü bizden daha hızlı araçlarla savaştık"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim" Perez: "Podyumu gerçekten hak etmiştim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol