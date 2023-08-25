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Hollanda GP öncesi sadece Zhou'nun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP öncesinde sadece bir aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

FIA her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da cuma günü güç ünitesinde değişiklik yapan isimleri açıkladı.

Yapılan duyuruya göre sadece Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Zhou yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi aldı. Tüm bu ünitelerde dördüncü parçasına geçen  Alfa Romeo pilotu, grid cezası almayacak.

Şimdilik başka bir değişim bulunmuyor.

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