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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Steiermark'ta gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Hollanda GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa, elindeki en sert lastikler olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından Max Verstappen, Pierre Gasly ve Antonio Giovinazzi'nin yanı sıra Mercedes, Ferrari ve Alpine elinde sadece birer set yeni C1 ve C2 lastik var.

Yarışa arkalardan başlayacak Sergio Perez ve Sebastian Vettel ise, geçişin zor olduğu bu pistte üç set yeni C3 lastiğe sahipler.

Diğer sürücülerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Pirelli, yarışla ilgili olası stratejileri de açıkladı. En hızlı stratejinin tek pit stop olacağı açıklandı.

Buna göre yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 25 ila 30 turun ardından sert lastiğe geçerek finiş görmek gerekecek.

İkinci en hızlı strateji yine tek pit stop olacak. Bu stratejide yarışa orta lastikle başlamak, 27 ila 32. turlar arasında pit girmek ve sert lastikle finiş görmek gerekecek.

Çift pit stop ise üçüncü en hızlı strateji olarak açıklandı. Bu stratejide yarışa yumuşak lastikle başlamak, 18. ila 24. turlar arasında pite girip orta lastiğe geçmek ve 45 ila 55. turlar arasında son pit stopu yapıp, yumuşak lastikle finiş görmek gerekecek.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 1 - 3
77. V. Bottas Mercedes 1 - 1 1 - 3
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 1 - - 4
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 - 3 2
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - - 4
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 1 4
5. S. Vettel Aston martin 1 - 1 - 3 2
18. L. Stroll Aston martin 1 - 1 - 1 4
14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - - 4
31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - - 4
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - - 4
55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - - 4
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 1 4
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4
88. R. Kubica Alfa Romeo 1 - 2 - 1 3
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 1 - - 4
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 1 - 1 4
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 1 - 1 4
63.G.Russell Williams 1 - 1 - 1 4
6. N. Latifi Williams 1 - 1 - 1 4
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