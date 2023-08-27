Hollanda GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin ellerindeki yeni hamurlar da belli olmuş durumda.

Sıralama turlarının büyük oranda ıslak geçmesinin ardından hemen hemen herkesin yeni hamuru bulunuyor.

Red Bull pilotlarına ek olarak Carlos Sainz, George Russell, Oscar Piastri ve Fernando Alonso'nun elinde bir set sert, bir set orta ve iki set yumuşak hamur var.

Charles Leclerc'in elinde bir set sert, bir set orta ve üç set yumuşak lastik bulunurken, Lando Norris'in elinde bir set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik bulunuyor.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.

Buna göre yarışa yumuşakla hamurla başlayıp 15 ila 20. turlar arasında orta lastiğe geçmek ve 45 ila 50. turlar arasında tekrar yumuşak lastik takıp finiş görmek gerekiyor.

Ayrıca sürücüler tek pit stop stratejisi tercih etmek isterse yarışa orta hamurla başlayıp 30 ila 36. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 1 - 2 2 11. S. Perez Red Bull 1 - 1 - 2 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - 3 1 55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 2 2 63. G. Russell Mercedes 1 - 1 - 2 2 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 1 - 5 - 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 5 - 10. P. Gasly Alpine 1 - 1 - 5 - 4. L. Norris McLaren 1 - 2 - 1 2 81. O. Piastri McLaren 1 - 1 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 1 - 5 - 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 1 - 5 - 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 5 - 14. F. Alonso Aston Martin' 1 - 1 - 2 2 20. K. Magnussen Haas 1 - 1 - 5 - 27. N. Hulkenberg Haas 1 - 1 - 5 - 40. L. Lawson AlphaTauri 1 - 1 - 5 - 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 5 - 2. L. Sargeant Williams 1 - 1 - 4 - 23. A. Albon Williams 1 - 1 - 1 3