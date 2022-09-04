Hollanda GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından Mercedes ve Ferrari pilotlarına ek olarak Sergio Perez'in elinde bir set sert ve bir set orta hamur var.

Diğer tarafta Max Verstappen'in elinde bir set yumuşak, bir set sert ve iki set orta hamur yer alıyor.

Arka tarafa bakıldığında Aston Martin'in ardından AlphaTauri de elindeki neredeyse tüm lastiklerle en az bir tur atmış durumda.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, lastik aşınmasının yüksek olduğu Zandvoort'ta çift pit stopun en hızlı strateji olacağı görüşünde. Buna göre en avantajlı strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp 18 ila 23. turlar arasında orta hamura geçmek ve 43 ila 49. turlar arasında bir başka orta hamurla finiş görmek gibi görünüyor.

İkinci en hızlı strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp 22 ila 28. turlar arasında orta hamura geçmek ve 46 ila 52. turlar arasında yumuşak lastiklere geçerek finiş görmek olacak.

Tek pit stop tercih edenler yarışa yumuşak lastikle başlayıp 27 ila 35. turlar arasında orta hamura geçebilir ve finiş görebilir.

Dördüncü strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 20 ila 25. turlar arasında sert hamura geçerek finiş görmek olacak.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - - 3 63. G. Russell Mercedes 1 - 2 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 2 - 1 2 11. S. Perez Red Bull 1 - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - - 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 3 2 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - 2 3 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 1 4 10. P. Gasly AlphaTauri - 1 - 1 1 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri - 1 - 1 - 4 18. L. Stroll Aston Martin - 1 - 1 1 3 5. S. Vettel Aston Martin - 1 - 1 3 2 23. A. Albon Williams 1 - 2 - 1 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 1 - 2 3 24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 1 - 1 4 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 2 2 47. M. Schumacher Haas 1 - 2 - - 3