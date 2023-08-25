Hollanda GP öncesi padoktan gelen ilk teknik kareler
Takımlar Hollanda Grand Prix'sine hazırlanırken Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.
Ferrari SF-23 ön kanat detayı
Fotoğraf: Roberto Roberto Chinchero
Ferrari garajının dışında birkaç ön kanat ve burun düzeneği üzerinde çalışılıyor; alttakinin burnuna henüz makyaj paneli takılmamış, üsttekinin ise üst iki kanadı henüz takılmamış.
Red Bull Racing RB19 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
Red Bull RB19'un ön fren tertibatının kapaklarının altına bakıldığında, sıcaklıkları düzenlemeye yardımcı olmak amacıyla hem kaliperi hem de diski çevrelemek için kullanılan boru tesisatı görülüyor.
Red Bull Racing RB19 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
Aracın arka kısmında da aynı temel DNA kullanılmış ancak fren bileşenlerinin gerektirdiği taleplere göre uyarlanmıştır.
Alpine A523 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
Alpine'in kaliperi aksamın ön tarafına yerleştirilmiş, bu da kanal ve muhafaza açısından farklı bir düzenleme gerektirmiş. Bunun için ısının kaportadan geçmesine izin veren dört adet gözyaşı damlası şeklinde çıkış kullanılmış.
Alpine A523 ön kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
Alpine'in daha yüksek yere basma kuvvetine sahip ön kanat varyantı en son Macaristan'da kullanıldıktan sonra geri dönüyor. Bu konfigürasyon, en üst planyada dalga benzeri bir arka kenara sahiptir.
Alpine A523 ön kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
Ekibin elinde bu kanadın başka bir versiyonu da var; üst kanadın arka kenarından küçük bir boya bandı çıkarılırken, kanat ayarlayıcı mekanizmanın hemen arkasındaki dış bölüme de küçük bir Gurney kanadı eklenmiş.
McLaren MCL60 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
McLaren'in ön fren kanalı tertibatı, kalipere soğuk hava beslemek için çift boru düzenine sahip.
McLaren MCL60 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
MCL60'ın arka fren tertibatındaki kanalların bir özelliği de iki uçlu olması.
Aston Martin AMR23 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23'ün arka fren tertibatının harika bir görüntüsü, henüz yapım aşamasına geçilmeden, hava akışına aksın etrafında dolaşma izninin nasıl verildiğini gösteriyor.
Williams FW45 fren kampanası detayı
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45'in diski ve kaplaması yerinde olmayan ön fren tertibatı.
Ferrari SF-23 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
Ferrari, pistin taleplerine hangisinin daha uygun olduğunu değerlendirmek için 1. antrenman seansı öncesinde araçlarını farklı arka kanat konfigürasyonlarıyla hazırlamış görünüyor. Bu resimde, yuvarlatılmış uç bölümüyle daha yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonu söz konusu.
Ferrari SF-23 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
Diğer seçenek ise uç kısmının üst köşesinde üçgen kesik bulunan daha düşük yere basma kuvvetine sahip bir kanattır.
Alfa Romeo Racing C43 ön kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo C43'ün kenar plakası ve dış yüzeyindeki kanatçık tasarımına yakından bakıldığında, takımın kanadın önünde hâlâ iki derin akor elemanı ve arkada iki kısa akor elemanı kullanırken, rakiplerin çoğunun arkada üç kısa akor elemanı kullandığı görülüyor.
AlphaTauri AT04 detay
Fotoğraf: Uncredited
AlphaTauri AT04 üzerindeki zemin, zemin çiti ve sidepod alt kesiği bölgesine genel bir bakış.
McLaren MCL60 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
McLaren bu arka kanat konfigürasyonunu bu hafta sonu elindeki bir başka yeni varyantla test edecek.
Aston Martin AMR23 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin, sezonun başlarında Alpine ile birlikte tanıttığı yerinden çıkarılmış uç bölümü çözümünü kullanan yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonlu arka kanadına geri dönüyor.
Red Bull Racing RB19 detay
Fotoğraf: Uncredited
Bekleneceği üzere, Red Bull Hollanda GP'si için yüksek yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat varyantına sahip. Bu varyantta kare şeklinde bir uç kısım bulunuyor.
Ferrari SF-23 ön kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
Ferrari ön kanadının üst iki elemanı takılı olmadan harika bir görünümü. Bu, bazı yeni parçaların yolda olduğu manasına geliyor olabilir.
Haas VF-23 detayı
Fotoğraf: Uncredited
Ön fren kampanasının iç kısmını gösteren ender fotoğraflardan birisi.
AlphaTauri AT04 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
AlphaTauri AT04'ün arka kanat tertibatı, tıpkı kardeş takımı Red Bull gibi kare şeklinde bir uç bölüme sahip.
Williams FW45 detayı
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45'in disk kaplaması, sadece diski değil aynı zamanda kaliper gibi çevresindeki bileşenleri de barındıracak şekilde tasarlanmış.
Williams FW45 arka detay
Fotoğraf: Uncredited
FW45'in arka kanadının önden görünümü, takımların alttaki ana planyanın şeklini de yönetmek için yer değiştirmiş uç bölümü tasarımını nasıl kullandıklarını ve bunun da uçtaki girdapların yönünü nasıl değiştireceğini çok daha net bir şekilde gösteriyor.
McLaren MCL60 ön kanat detayı
Fotoğraf: Uncredited
McLaren'in son güncelleme hamlesi, takımın yarı müstakil kanat konfigürasyonunu benimsediği revize edilmiş bir ön kanat düzenini içeriyor.
McLaren MCL60 gövde detayı
Fotoğraf: Roberto Roberto Chinchero
McLaren MCL60'ın garaj dışında depolanmış ve montajı bekleyen kaporta parçalarına bir bakış.
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