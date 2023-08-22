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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Ekleyen:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Sezonun çoğu yarışında olduğu gibi bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP hafta sonu için de yağmur tahminleri var.

İlk hava tahminlerine göre hafta sonu boyunca hava epey soğuk olacak. Cuma günü yaklaşık 21 derece olması beklenen hava, cumartesi günü 19, pazar günü ise 18 dereceye inecek.

Yağmur ihtimalinin en düşük olduğu gün cuma günü olacak. Hava tahminleri sabah saatlerinde yağmur geçişleri olacağını gösteriyor fakat antrenman seanslarında yağmur beklenmiyor.

Cumartesi sabahki 3. antrenman seansında yağmur ihtimali %50 seviyelerinde olacak. Öğleden sonra ise yağmur ihtimali %10 seviyelerine inecek.

Pazar günü ise aralıklarla yağmur bekleniyor. Tahminler, yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimalinin %10 ila %40 seviyelerinde olacağını işaret ediyor.

Bir bakıma yarıştan önce ve sonra yağmur yağabilir.

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