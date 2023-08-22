Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Sezonun çoğu yarışında olduğu gibi bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP hafta sonu için de yağmur tahminleri var.
İlk hava tahminlerine göre hafta sonu boyunca hava epey soğuk olacak. Cuma günü yaklaşık 21 derece olması beklenen hava, cumartesi günü 19, pazar günü ise 18 dereceye inecek.
Yağmur ihtimalinin en düşük olduğu gün cuma günü olacak. Hava tahminleri sabah saatlerinde yağmur geçişleri olacağını gösteriyor fakat antrenman seanslarında yağmur beklenmiyor.
Cumartesi sabahki 3. antrenman seansında yağmur ihtimali %50 seviyelerinde olacak. Öğleden sonra ise yağmur ihtimali %10 seviyelerine inecek.
Pazar günü ise aralıklarla yağmur bekleniyor. Tahminler, yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimalinin %10 ila %40 seviyelerinde olacağını işaret ediyor.
Bir bakıma yarıştan önce ve sonra yağmur yağabilir.
Son Haberler
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz" Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek? F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz" Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir" Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar