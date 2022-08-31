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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hollanda GP hafta sonunda "kısmen" yağmur bekleniyor

Hava tahminleri, Hollanda GP hafta sonunda zaman zaman yağmurun kendisini gösterebileceğini işaret ediyor.

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Hollanda GP hafta sonunda "kısmen" yağmur bekleniyor
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Zandvoort geçen yıl Formula 1 takvimine dönmüş ve hafta sonu boyunca hava gayet iyi olurken, taraflar eşsiz bir atmosfer yaratmıştı.

Ancak ilk hava tahminleri, bu yılki Hollanda GP'de yağmur olabileceğini gösteriyor.

Cuma günü için yağmur ihtimali vardı ancak bugün itibariyle böyle bir ihtimal kalmadı ve havanın 26 derece olması beklenirken, gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi günü ise hava 22 dereceye düşecek ve hem 3. antrenman hem de sıralama turlarının başlayacağı dakikalar için %70'lik bir yağmur ihtimali bulunuyor.

Pazar günü hava tekrar 26 dereceye çıkarken, yarış saatinde %30'luk bir yağmur ihtimali olacak.

Cuma ve cumartesi günü rüzgar 20 km/s civarında olurken, pazar günü 14 km/s hıza inecek.

Zandvoort banking on the track

Zandvoort banking on the track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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