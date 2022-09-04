Hollanda GP cezası hakkında Sainz: "Birinin hayatını kurtardığımı düşünüyordum"
Carlos Sainz, Formula 1 Hollanda Grand Prix'inde güvenli olmayan şekilde pit yoluna çıktığı için aldığı cezadan hayal kırıklığını duyduğunu, aslında 'birinin hayatını kurtardığını' düşündüğünü dile getirdi.
Ferrari pilotuna, Zandvoort yarışında güvenli olmayan şekilde pit yoluna çıktığı ve Alonso'yla temas ettikleri için beş saniye ceza verildi.
Zandvoort pit yolunun sıkışık düzeni ve aynı zamanda önünde Lando Norris'in de pit stop yapmasıyla beraber McLaren mekanikerine doğrudan çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı.
Bu frenleme sebebiyle Alonso'nun önüne çıktı ve ikili hafif bir temas yaşadı. Bu olay FIA yetkililerinin Ferrari pilotuna beş saniyelik bir ceza vermesiyle sonuçlandı ve Sainz yarış sonucunda beşincilikten sekizinciliğe düştü.
Saniz, ceza konusundaki görüşünü açıkladı ve amacının McLaren mekanikerine çarpmamak olduğunu belirtti.
"Aslında pit stop bittiğinde Fernando ile bir temas yaşamam söz konusu değildi. Ancak sonra önüme çıkan McLaren mekanikerine çarpmamak için frene basmak zorunda kaldım. Bu da 'güvenli olmayan bir şekilde pit yoluna çıkış' izlenimi oluşturdu."
"Bu beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü birinin hayatını kurtardığımı ve tehlikeli bir durumdan kaçındığımı düşünmüştüm."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Yani Alonso'nun bana çarpmasının tek sebebi McLaren mekanikerinin önüme çıkmasıyla fren yapmamdı. Bu benim ya da takımımın suçu mu? Hiç sanmıyorum. Bence ceza verilirken her durumun analiz edilmesi gerekiyor. "
"Fernando'nun da durumu biraz abarttığından eminim. Ceza alabilmem için bana vurdu." dedi.
Hollanda GP'de Ferrari'nin bir lastiği unutmasıyla oldukça uzun bir pit stopa katlanan Sainz için 'kötü bir gün' sona erdi. Takım patronu Mattia Binotto ise bunun sebebini 'pite geç çağırılma' olarak nitelendirdi.
Sainz, "Ofiste kötü bir gün geçirdik. Başımıza gelebilecek her şey geldi ve yarış esnasında her türlü sorunla karşılaştık. Bunların nedenini analiz etmemiz gerekiyor çünkü çok fazla puan kaybettik." dedi.
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