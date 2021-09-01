Hollanda GP basın toplantısı programı açıklandı

Yağmur nedeniyle başlayamayan Belçika Grand Prix'sinin ardından sezon, uzun yıllar sonra takvime dönen Zandvoort pistinde devam edecek.

Sürücüler, bu yeni yarış öncesinde perşembe günü basın çıkacaklar.

Sürücüler ikişerli şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar ve ilk, Carlos Sainz/Max Verstappen ikilisi soruları yanıtlayacak.

Sebastian Vettel, basın toplantısında McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile eşleşmiş durumda. Lewis Hamilton ise Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ile eşleşti.

Ayrıca Fernando Alonso ve Sergio Perez, Lando Norris'le de George Russell eşleşmiş durumda.

Basın toplantısı yarın TSi 13:30'da yapılacak.

2 Eylül Perşembe, Saat: 13:30 (TSi)

Carlos Sainz (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Lance Stroll (Aston Martin)

Nikita Mazepin (Haas)

Esteban Ocon (Alpine)

Mick Schumacher (Haas)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Fernando Alonso (Alpine)

Sergio Perez (Red Bull)