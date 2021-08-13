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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hollanda GP, taraftar kısıtlamasına rağmen iptal edilmeyecek

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Hollanda Grand Prix'sine %67 kapasitede seyirci alınmasına karar verildi. Yarış planlandığı şekilde yaz tatilinden sonra yapılacak.

Hollanda GP, taraftar kısıtlamasına rağmen iptal edilmeyecek

Hollanda Grand Prix'si, geçen yıl iptal edilse de bu yıl planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

Cuma akşamı Zandvoort pistinden yapılan açıklamada, Hollanda'daki birden fazla COVID-19 kısıtlaması olmasına rağmen planlandığı şekilde yapılacağı doğrulandı.

Bu kısıtlamalar, yarışın tamamen dolu tribünler önünde yapılamayacağı anlamına geliyor. Fakat yarışa toplam kapasitenin %67'si oranında seyirci alınabilecek. Yani günde yaklaşık 70 bin taraftar pistte olacak.

Hollanda, 2020 yılındaki yarışı iptal etmişti ve bu yıl tam kapasite ile Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yapmayı umuyorlardı. Normalde yarış Mayıs ayında yapılacaktı fakat seyirci şansını artırmak için Eylül ayına alındı.

Organizatörler 105 bin taraftarın katıldığı bir "festival" hedeflese de, COVID-19 nedeniyle bu hedefe ulaşılamamış olacak.

Hollanda hükümeti, cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında, spor etkinliklerinde tam kapasitesinin yalnızca 3'te 2'si oranında seyirci alınabileceğini duyurdu.

Organizatörler 1985'ten bu yana Zandvoort'ta yapılacak ilk F1 yarışından önemli bir gelir elde etmek adına tam kapasitede bir yarış düzenlemek istese de, sonunda önemli bir karar aldılar ve yarışı arka arkaya ikinci kez ertelemek yerine finansal risk almayı seçtiler.

Böylelikle Zandvoort, Eylül ayının başında Spa ve Monza ile beraber üçlü yarışın bir parçası olacak.

Bilet sahiplerine, 18 Ağustos Çarşamba gününe kadar bu yılki yarışa katılabilecekleri ya da bir yıl daha bekleyecekleri konusunda e-postlar atılacak. 

Yarışa katılamayacak taraftarlar için, biletleri gelecek yıl kullanma veya para iadesi talep etme imkanı var.

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