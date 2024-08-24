Hollanda GP 3. antrenman seansı: Kırmızı bayrakla uzun bir ara verilen seansta Gasly lider, Magnussen ikinci!

2024 Hollanda Grand Prix'si 3. antrenman seansı aynı ilk antrenman seansı gibi yağmurlu hava koşullarında başladı.

Piste ilk çıkan dün ikinci antrenman seansında kaza yapan Nico Hulkenberg oldu. Onu takım arkadaşı Kevin Magnussen ve Sauber'de Valtteri Bottas takip etti. Bütün pilotlar kullanılmış set yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Hulkenberg bir keşif turundan sonra pite geri döndü ve telsizden koşulların yeşil logolu geçiş lastiklerine daha uygun olduğunu takımına iletti.

McLaren'dan Oscar Piastri piste geçiş lastikleriyle çıkarak hızlı turuna başlayan ilk pilot oldu. Böylece günün ilk tur derecesi 1:24.176 ile Piastri'den gelmiş oldu.

Pilotlar art arda hızlı turlarını atmaya devam ederlerken, dünkü antrenman seansında kaza yapan Nico Hulkenberg tekrar bir kaza yaptı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi. Hulkenberg kısa süreli sarı bayraklara yol açsa da aracını kurtararak pite dönmeyi başardı.

Bu esnada pist gittikçe hızlandı ve tur zamanları düşmeye başladı. Seansın ilk bölümünde en hızlı tur zamanı 1:21.461 ile Alonso'dan geldi.

Seansın bitimine 45 dakika kala Logan Sargaent 3 ve 4. virajın arasında çok ciddi bir kaza yaptı ve araçta büyük bir hasar olduğu görüldü. Aracın arkasından alevler yükselirken hemen kırmızı bayrak çıkarıldı. Sargeant araçtan sorunsuz çıkmayı başardı.

Kırmızı bayraklarla uzun bir ara verilen seans, bitime 2 dakika kala yeniden başladı. Pit yolunda arka arkaya sıralanan pilotlar son bir hızlı tur zamanı kaydedebilmek için sırasıyla piste çıktılar ve bu esnada yoğun bir trafik oluştu.

Art arda atılan turların ardından Pierre Gasly, 1:20.311'lik zamanıyla seans liderliğini elde ederken, onu Kevin Magnussen ve Valtteri Bottas takip etti.

Norris, Alonso, Ocon, Piastri, Stroll, Hulkenberg ve Sainz sırasıyla ilk 10'u tamamlayan diğer pilotlar oldu.

Seans Sonucu: