Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Antrenman raporu
Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP 3. antrenman seansı: Kırmızı bayrakla uzun bir ara verilen seansta Gasly lider, Magnussen ikinci!

Kırmızı bayrak nedeniyle uzun bir ara verilen 2024 Hollanda Grand Prix'si 3. antrenman seansında Pierre Gasly lider tamamlarken, Kevin Magnussen ikinci, Valtteri Bottas üçüncü oldu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

2024 Hollanda Grand Prix'si 3. antrenman seansı aynı ilk antrenman seansı gibi yağmurlu hava koşullarında başladı.

Piste ilk çıkan dün ikinci antrenman seansında kaza yapan Nico Hulkenberg oldu. Onu takım arkadaşı Kevin Magnussen ve Sauber'de Valtteri Bottas takip etti. Bütün pilotlar kullanılmış set yağmur lastiklerini tercih ettiler.

Hulkenberg bir keşif turundan sonra pite geri döndü ve telsizden koşulların yeşil logolu geçiş lastiklerine daha uygun olduğunu takımına iletti.

McLaren'dan Oscar Piastri piste geçiş lastikleriyle çıkarak hızlı turuna başlayan ilk pilot oldu. Böylece günün ilk tur derecesi 1:24.176  ile Piastri'den gelmiş oldu.

Pilotlar art arda hızlı turlarını atmaya devam ederlerken, dünkü antrenman seansında kaza yapan Nico Hulkenberg tekrar bir kaza yaptı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi. Hulkenberg kısa süreli sarı bayraklara yol açsa da aracını kurtararak pite dönmeyi başardı.

Bu esnada pist gittikçe hızlandı ve tur zamanları düşmeye başladı. Seansın ilk bölümünde en hızlı tur zamanı 1:21.461 ile Alonso'dan geldi. 

Seansın bitimine 45 dakika kala Logan Sargaent 3 ve 4. virajın arasında çok ciddi bir kaza yaptı ve araçta büyük bir hasar olduğu görüldü. Aracın arkasından alevler yükselirken hemen kırmızı bayrak çıkarıldı. Sargeant araçtan sorunsuz çıkmayı başardı.

Kırmızı bayraklarla uzun bir ara verilen seans, bitime 2 dakika kala yeniden başladı. Pit yolunda arka arkaya sıralanan pilotlar son bir hızlı tur zamanı kaydedebilmek için sırasıyla piste çıktılar ve bu esnada yoğun bir trafik oluştu.

Art arda atılan turların ardından Pierre Gasly, 1:20.311'lik zamanıyla seans liderliğini elde ederken, onu Kevin Magnussen ve Valtteri Bottas takip etti.

Norris, Alonso, Ocon, Piastri, Stroll, Hulkenberg ve Sainz sırasıyla ilk 10'u tamamlayan diğer pilotlar oldu.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 5

1'20.311

   190.912
2 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.139

1'20.450

 0.139 190.582
3 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

+0.844

1'21.155

 0.705 188.927
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+1.076

1'21.387

 0.232 188.388
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.150

1'21.461

 0.074 188.217
6 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 4

+1.332

1'21.643

 0.182 187.798
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+1.539

1'21.850

 0.207 187.323
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 7

+1.630

1'21.941

 0.091 187.115
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5

+2.043

1'22.354

 0.413 186.176
10 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+2.278

1'22.589

 0.235 185.646
11 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 5

+2.929

1'23.240

 0.651 184.195
12 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 4

+2.976

1'23.287

 0.047 184.091
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+3.647

1'23.958

 0.671 182.619
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 5

+3.696

1'24.007

 0.049 182.513
15 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3

+3.787

1'24.098

 0.091 182.315
16 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 4

+3.847

1'24.158

 0.060 182.185
17 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

+4.049

1'24.360

 0.202 181.749
18 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 7

+5.122

1'25.433

 1.073 179.466
19 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 4

 

    
20 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 2

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Hollanda GP 3. antrenman seansı
Sonraki haber McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"
Russell: "Norris ile aynı tempodaydım, farkı lastikler yarattı"

Russell: "Norris ile aynı tempodaydım, farkı lastikler yarattı"

Formula 1
Hollanda GP
Russell: "Norris ile aynı tempodaydım, farkı lastikler yarattı"
Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

Son Haberler

Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"
Perez: "Sezonun ikinci yarısı bizim için daha iyi geçecek"

Perez: "Sezonun ikinci yarısı bizim için daha iyi geçecek"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Perez: "Sezonun ikinci yarısı bizim için daha iyi geçecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye