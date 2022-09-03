Hollanda GP 3. antrenman: Leclerc ve Ferrari yine lider

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Zandvoort'taki üçüncü antrenman seansı oldukça iyi şartlarda gerçekleşirken, sürücüler sıralama turları öncesinde son kez direksiyona geçecek doğru ayarları bulmaya ve ritim yakalamaya çalıştılar.

Seans içerisinde bazı bölümlerde pist dışına taşan isimler vardı; bunlardan en göze çarpanı 12. virajda çakıl havuzuna giren ancak yola devam eden McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Ayrıca Pierre Gasly de son anlarda pist dışına çıkarak bir tabelaya çarptı fakat aracında hasar oluşmadı.

Sorunsuz geçen seansın ilk 10 dakikalık bölümünde sadece Red Bull pilotu Sergio Perez zaman turu kaydederken, sonrasında pistteki trafik arttı ve ilk dereceler gelmeye başladı.

Son şampiyon Max Verstappen'in ilk 15 dakikanın ardından yakaladığı 1:12.196'lık tur, son 20 dakikaya kadar zirvede kaldı.

Kendi evinde yarışan Verstappen'i geçen ilk isim 1:11.971'lik bir tur zamanı yakalayan Carlos Sainz'dı. Sonrasında sahneye Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc çıktı ve 1:11.632 yaparak en hızlı turu daha da geliştirdi.

Verstappen son 10 dakikalık bölümde bir başka zaman turu denemesi daha yaptı ancak o turda da hata yapınca ancak üçüncü sıraya çıkabildi.

Seansın kalan bölümünde Leclerc'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Monakolu sürücü, sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını da zirvede tamamladı.

Mercedes, cuma günü sergilediği performansı sürdürdü ve George Russell daha mutlu göründüğü seansta 0.066 saniye geride ikinci oldu.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Seansın büyük bölümünü lider götüren Verstappen, son denemesindeki hatasının ardından 0.205 saniye geride kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

Ferrari pilotu Sainz da en hızlı turunda hata yaptı ve bundan ötürü Leclerc'in 0.339 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Hamilton seans içerisinde aracıyla boğuşan isimlerden birisiydi ve oval bölümde büyük bir blokaj da yaşadı. Sonuç olarak seansı 0.5 saniye geride beşinci bitirdi.

Aracın arkasından memnun olmadığını söyleyen ve denge problemleri devam eden Perez, 0.6 saniye geride altıncı olurken, orta grubun lideri tıpkı cuma günü olduğu gibi yedinci en iyi zamanı yapan ve 0.659 saniye geride kalan Fernando Alonso oldu.

Aston Martin'in güçlü performansı cumartesi günü de devam etti ancak bu kez ilk ona giren isim 0.859 saniye geride kalan Sebastian Vettel'di.

Haas, Spa'daki zorlu hafta sonunun ardından Zandvoort'a umut verici başladı ve Mick Schumacher, son bölümde attığı turla dokuzuncu sırada yer alırken, Kevin Magnussen 11. en hızlı isim oldu.

İki Haas pilotunun arasında, cuma günü iyi bir performans sergileyen ve araçtan memnun olan Lando Norris yer aldı. İngiliz pilot da temiz turlar çıkaramayan bir başka isimdi.

İlk 11 isim sadece 0.974 saniye içerisinde dizilirken, Lance Stroll, Alex Albon, Esteban Ocon ve Gasly ilk 15'i tamamlayan isimler oldular.

Yuki Tsunoda'nın 16. olduğu seansta, Ricciardo 17., Valtteri Bottas 18. ve Zhou Guanyu 19. oldu.

Son sırada ise bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Williams pilotu Nicholas Latifi yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 29 turla Perez olurken, en az turu sadece 14 tur atabilen Zhou attı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Sıralama turları TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: