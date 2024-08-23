Hollanda GP 2. antrenman: Russell zirvede, Piastri ikinci!

Zandvoort'taki ikinci antrenman seansı, öğleden önceki ilk seansın aksine kuru ama rüzgarlı şartlarda başladı.

60 dakikalık seansın başlamasıyla pilotlar yavaş yavaş pit yolunu terk ederken piste ilk çıkan isim Pierre Gasly oldu.

Birkaç dakika sonra Mercedes pilotu George Russell'ın beklenmedik bir lastik kilitlenmesi yaşayarak çakıllara taştığını gördük. Sonrasında ise aynı şekilde Red Bull pilotu Sergio Perez de pist dışına taştı.

Antrenman seansının bitimine 43 dakika kala, Nico Hulkenberg'in pistin ilk virajında bariyerlere çarpması nedeniyle seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Hulkenberg telsizden, aracın arka tarafının frenleme esnasında tamamen kilitlendiğini dile getirdi.

Pilotların yeniden piste çıktıklarında kırmızı logolu lastikleri tercih ettiler ve mor sektörlü turlar atılmaya başlandı.

Oscar Piastri, McLaren MCL30 Fotoğraf: Erik Junius

McLaren pilotu Oscar Piastri, 1:10.763'lük turuyla takım arkadaşı Lando Norris'in 0.198 saniye önünde zirveye yerleşti.

Sonrasında Mercedes pilotlarının piste çıkmasıyla zirve el değiştirdi ve George Russell 1:10.702 ile liderliği aldı.

Bu noktada piste yeni lastiklerle çıkmayan tek isim, yaşadığı vites kutusu sorunu sebebiyle garajda kalmaya devam eden Ferrari pilotu Carlos Sainz'dı. İspanyol pilotun seansın geri kalanında yer almayacağı bildirildi.

Daniel Ricciardo-Guanyu Zhou ve Lance Stroll-Alex Albon'un pit alanından güvenli olmayan bir şekilde ayrılmaları hakemler tarafından not edildi.

Seansın geri kalanı nispeten olaysız geçti ve George Russell'ın 1:10.702'lik turunu geçen olmadı.

Oscar Piastri 0.061 saniye geride ikinci olurken, Lewis Hamilton 0.111 geride üçüncü sırayı aldı.

Lando Norris 0.259 saniye geride dördüncü olurken, şampiyona lideri Max Verstappen beşinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Charles Leclerc ve Alex Albon oldu.

Seans sonucu: