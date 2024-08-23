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Formula 1 Hollanda GP

Hollanda GP 2. antrenman: Russell zirvede, Piastri ikinci!

2024 Hollanda Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını lider tamamlayan isim Mercedes pilotu George Russell oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Zandvoort'taki ikinci antrenman seansı, öğleden önceki ilk seansın aksine kuru ama rüzgarlı şartlarda başladı.

60 dakikalık seansın başlamasıyla pilotlar yavaş yavaş pit yolunu terk ederken piste ilk çıkan isim Pierre Gasly oldu.

Birkaç dakika sonra Mercedes pilotu George Russell'ın beklenmedik bir lastik kilitlenmesi yaşayarak çakıllara taştığını gördük. Sonrasında ise aynı şekilde Red Bull pilotu Sergio Perez de pist dışına taştı.

Antrenman seansının bitimine 43 dakika kala, Nico Hulkenberg'in pistin ilk virajında bariyerlere çarpması nedeniyle seans kırmızı bayraklarla durduruldu.

Hulkenberg telsizden, aracın arka tarafının frenleme esnasında tamamen kilitlendiğini dile getirdi.

Pilotların yeniden piste çıktıklarında kırmızı logolu lastikleri tercih ettiler ve mor sektörlü turlar atılmaya başlandı. 

Oscar Piastri, McLaren MCL30

Oscar Piastri, McLaren MCL30

Fotoğraf: Erik Junius

McLaren pilotu Oscar Piastri, 1:10.763'lük turuyla takım arkadaşı Lando Norris'in 0.198 saniye önünde zirveye yerleşti.

Sonrasında Mercedes pilotlarının piste çıkmasıyla zirve el değiştirdi ve George Russell 1:10.702 ile liderliği aldı.

Bu noktada piste yeni lastiklerle çıkmayan tek isim, yaşadığı vites kutusu sorunu sebebiyle garajda kalmaya devam eden Ferrari pilotu Carlos Sainz'dı. İspanyol pilotun seansın geri kalanında yer almayacağı bildirildi.

Daniel Ricciardo-Guanyu Zhou ve Lance Stroll-Alex Albon'un pit alanından güvenli olmayan bir şekilde ayrılmaları hakemler tarafından not edildi.

Seansın geri kalanı nispeten olaysız geçti ve George Russell'ın 1:10.702'lik turunu geçen olmadı.

Oscar Piastri 0.061 saniye geride ikinci olurken, Lewis Hamilton 0.111 geride üçüncü sırayı aldı.

Lando Norris 0.259 saniye geride dördüncü olurken, şampiyona lideri Max Verstappen beşinci oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Charles Leclerc ve Alex Albon oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

1'10.702

   216.859
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 33

+0.061

1'10.763

 0.061 216.672
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 30

+0.111

1'10.813

 0.050 216.519
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 34

+0.259

1'10.961

 0.148 216.067
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 33

+0.284

1'10.986

 0.025 215.991
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 30

+0.655

1'11.357

 0.371 214.868
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 31

+0.672

1'11.374

 0.017 214.817
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 33

+0.728

1'11.430

 0.056 214.649
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.741

1'11.443

 0.013 214.610
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+0.848

1'11.550

 0.107 214.289
11 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 31

+0.874

1'11.576

 0.026 214.211
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 29

+0.879

1'11.581

 0.005 214.196
13 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 31

+0.928

1'11.630

 0.049 214.049
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 33

+0.942

1'11.644

 0.014 214.008
15 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 32

+1.116

1'11.818

 0.174 213.489
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 33

+1.232

1'11.934

 0.116 213.145
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 33

+1.359

1'12.061

 0.127 212.769
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 32

+1.504

1'12.206

 0.145 212.342
19 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 7

+2.406

1'13.108

 0.902 209.722
20 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+2.594

1'13.296

 0.188 209.184
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